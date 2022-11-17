T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

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T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊便宜：只求門票實名制

▲▼「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「魔獸」霍華德本周六就將於雲豹主場開幕戰正式登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

前美國職籃NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，日前開放4場主場門票販售，最便宜只要100元，昨（16）日公開3、4月主場票價資訊，最便宜的C區漲價3倍，從100元漲到300元，有網友認為聯盟說話不算話，「不是說不會漲價」，但也有網友認為300元能看到NBA球星還是很划算。

桃園永豐雲豹昨日在臉書貼出明年3、4月主場門票的售票資訊，將於明（18）日中午12點正式開賣，原本特種A區只要680元，現在要1500元；特種B區原本350元，漲價為980元；特種C區則漲了3倍，從100元漲到300元。

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消息曝光，掀起網友討論，「坐地起價欸，還說不會漲價」、「還是搶不到」、「不是說不漲價嗎」、「又要猜這次會出什麼題目了」。不過多數網友都認為，即使漲價還是很便宜，「這個價格很美麗，我願意」、「300看DH夠佛」、「這樣的漲幅，老實說還是划算」、「合理，可以再貴一點 」。

其中，許多網友都希望可以實施門票實名制，防止黃牛，「支持漲價，反正拒買黃牛就好」、「隨便你怎麼漲價，但麻煩進場實施實名制」、「可以有預防黃牛票機制嗎」、「漲價沒關係，但是黃牛要不要處理一下」、「漲票價沒問題，重點是實名制的入場抑制黃牛，不然票價漲再高，票一樣被黃牛搶光」。

關於票價調漲一事，雲豹總經理蘇翊傑上周受訪時就曾透露，「目前4場主場賽事完售後，由於相關人事成本提升，未來在3、4月主場賽事，票價確實有可能調漲提升。」

另外，很多球迷很關心雲豹何時會推出「特種S區場邊席」，可以零距離欣賞霍華德英姿，擁有全場最佳視野，目前官方還未有相關消息。

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