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陳允寶泉蛋黃酥奪台中10大伴手禮3冠王　逢甲串燒名店奪新人獎

▲陳允寶泉食品蛋黃酥拿台中10大伴手禮拿3冠王　逢甲串燒名店奪新人獎。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中老字號糕餅舖陳允寶泉食品今天以蛋黃酥，拿下台中10大伴手禮3冠王。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

第14屆台中市十大伴手禮得獎名單出爐，金口碑獎分別為陳允寶泉、旅禾泡芙之家、歐客佬精品咖啡、法布甜、小林煎餅等，其中陳允寶泉這次推出店內秘密武器、最高紀錄一天賣出一萬顆的蛋黃酥參賽，除了金口碑獎外，還拿下評審團大獎、現場人氣獎「三冠王」的優異成績。另外，逢甲串燒名店激旨燒鳥則以另類新穎的熟食串燒，奪下新人獎。

陳允寶泉是台中知名糕餅鋪，其第五代接班人陳溢輝說，有一天在聊天中，阿公不經意的提到蛋黃酥是他研發的，還翻出一本1986年8月的烘焙食品資訊雜誌，讓他訝異不已，加上今年阿公離世，所以決定推出蛋黃酥參賽，一口氣抱回三項大獎。

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▲陳允寶泉食品蛋黃酥拿台中10大伴手禮拿3冠王　逢甲串燒名店奪新人獎。（圖／記者游瓊華攝）

▲最高峰時期一天賣出一萬顆蛋黃酥，陳允寶泉這次以改良版蛋黃酥參加台中十大伴手禮競賽。（圖／記者游瓊華攝）

陳溢輝透露，這次係以改良版蛋黃酥參賽，不像一般蛋黃酥使用豬油與酥油，而是選用頂級法國發酵奶油，加上細緻柔和的紅豆餡，搭配濕潤鹹香的沙沙口感蛋黃，口味獨特，也感謝評審肯定，為了感謝消費者對陳允寶泉的支持，剛榮獲佳績的產品「蛋黃酥禮盒」，即日起門市享有買四送一，買六送二的回饋活動。

▲陳允寶泉食品蛋黃酥拿台中10大伴手禮拿3冠王　逢甲串燒名店奪新人獎。（圖／記者游瓊華攝）

▲逢甲串燒名店激旨燒鳥參加台中十大伴手哩，奪下新人獎。（圖／記者游瓊華攝）

今年10大伴手禮票選活動中，工策會鼓勵新店家踴躍參加，最佳新人獎增額錄取共計14名，包括逢甲串燒名店激旨燒き鳥、蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、星野製菓、璽氏工坊、一覺吐司、東園食品行、實心蛋捲、美美心港式飲茶、九合北平烤鴨、Merry Young快樂襪、WOOD MU 悟得木、木筆家、綠色傑森。

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