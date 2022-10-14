邊境解封+爵士音樂節回歸　台中星級飯店大推美食住宿優惠

▲台中福華大飯店攜手逢甲最強排隊美食激旨燒鳥推出優惠住房專案搶客。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

因疫情沉寂兩年的台中爵士音樂節強勢回歸，10月15日至23日重返草悟道市民廣場，7國家、20組爵士樂團接力演出。時值國門大開，台中各星級飯店摩拳擦掌搶客，台中福華大飯店攜手逢甲最強排隊美食激旨燒鳥、朴大哥的韓式炸雞推出優惠住房專案，快閃住宿下殺三折起，再贈現金抵用券；日月千禧推出微醺Chill一下專案，只要出示參加爵士音樂節的現場照片，可享啤酒優惠活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲除了激旨燒鳥，福華大飯店也與朴大哥的韓式炸雞店合作。（圖／記者游瓊華攝）



福華表示，即日起至10月31日止，推出「爵士狂想曲一泊二食」住房專案以及「爵士快閃」不含早超值住房方案，再攜手逢甲必衝排隊美食「激旨燒鳥」、「朴大哥的韓式炸雞」，推出一次結合日韓特色美食的超值優惠！另外，福華也在10月22日、29日兩個周末下午舉辦小草音樂會，讓消費者可以一邊聆聽音樂、一邊品美食及逛市集。

▲邊境解封+爵士音樂節強勢回歸，台中星級飯店大推美食住宿優惠。（圖／記者游瓊華攝）



日月千禧酒店也祭出多款餐飲優惠，除了１樓酒吧外，3F 饗樂全日餐廳平假日午、晚餐時段，用餐出示參加爵士音樂節的現場照片，即享本人用餐85折；24F極炙牛排館即日起到10月底，平假日午、晚餐時段，用餐出示參加爵士音樂節的現場照片，即享本人用餐指定餐點85折，就是要搶觀光財。

▲日月千禧推出微醺Chill一下專案，只要出示參加爵士音樂節的現場照片，可享啤酒優惠活動。（圖／館方提供）