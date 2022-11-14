仁愛鄉「香川咏」獲選南投10大伴手禮　每售一支回饋部落百元

▲「原釀-香川咏」獲選南投10大伴手禮，仁愛鄉民代表林婷立代表領獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣商業會配合台灣省商業會「111年度台灣百大伴手禮」選拔「2022南投十大伴手禮」，各家獲選廠商和伴手禮商品於日前商人節慶祝活動接受表揚，縣政府推薦，今年南投10大伴手禮入選者都深具特色，其中以上頡實業有限公司與南投縣仁愛鄉原住民果樹生產合作社聯手推出「原釀-香川咏」酒品最富「原鄉味」。

「南投縣第76屆商人節慶祝大會」於11月1日舉行，由南投縣商業會理事長廖俊哲主持，表彰南投10大伴手禮、優良商號、從業人員、及優良公會等；南投副縣長陳正昇、縣府建設處長李正偉、立委許淑華、縣議員張嘉哲、賴燕雪、縣議員兼任南投縣總工會理事長曾振炎、南投縣農會總幹事曾明瑞都出席致意。

▲「原釀-香川咏」酒品獲選今年南投10大伴手禮。（圖／翻攝「南投縣商業會」官方網站）

代表「原釀-香川咏」領獎的仁愛鄉民代表林婷立表示，該酒品取合歡山濁水溪源頭純淨泉水，結合松林村一年一產的香糯米、北岡西川中島的極品香米精釀而成，清冽透亮、醇香韻長，層次豐富，帶有淡淡稻米香和檸檬香氣，相當特別。

▲南投縣歡慶第76屆商人節，表揚十大伴手禮、優良商號及人員。（圖／南投縣政府提供）

林婷立說，合作社積極為「香川咏」廣尋合作通路、飯店據點等，也希望在帶動部落產業之餘，也能嘉惠部落族人，未來每賣出一支，合作社就會捐出100元回饋部落，作為照顧部落中隔代教養的弱勢家庭之用，讓部落孩子更幸福。

當天會中除頒獎表揚南投十大伴手禮得獎業者，也表彰省商業會選拔出的10家優良商號、10位禮貌從業人員；縣商業會選拔出的18家優良商號、17位禮貌從業人員，以及55家資深商號、23個優良公會。