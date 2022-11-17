他見小學生整套穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」：沒有就落伍了

▲原PO分享照片。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

不只大人追求時尚，小朋友之間也有流行的東西。近來一名網友看到有一群小學生經過，發現她們從頭到腳都打扮得相當精緻，而且清一色都是同系列的東西，上面還都印有公主圖樣，感到相當驚奇。有家長看到後就透露，這些小妹妹身上的行頭不簡單，幾乎都是小朋友界的精品。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到5個小女生背著書包走在路上，可以發現她們的包包上面幾乎都印有熱門動畫電影《冰雪奇緣》艾莎公主和安娜公主的圖樣，而且從頭到腳幾乎都搭配同一色系，其中最左邊的小妹妹從衣服、外套、包包、鞋子和襪子都是紫色的，更是讓人驚訝，也難怪原PO看到她們會忍不住驚嘆「一整套的…」。

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不少網友看到後紛紛留言表示，「彷彿看到了我女兒的未來」、「只覺得她們肩上負擔好重」、「原來Elsa還沒退流行，明明超多年了」、「我的都背幼稚園送的」、「很療癒，大家都穿戴整齊上學真好看」、「千萬不能讓我女兒看到」。

還有眼尖父母發現，她們身上的配件各個來頭不小，「每個都背著3000多在肩膀上」、「家裡有國小女子就會懂了，然後…最左BECKMANN書包，是真的小朋友精品」、「趕快記一下這牌書包品牌！以後帶女兒們經過誠品看到記得繞路」、「這書包超貴的」、「這是BECKMANN機能型書包，我兒子也有背」。

另外，也有人透露「以前有個小六小女生跟我說，小女生未必是真心喜歡艾莎公主，那是她們之間的愛馬仕包包，沒有艾莎公主的周邊就是落伍，她們會互相比較誰的周邊多，有艾莎公主的周邊就可以交到朋友，才有話題可以聊，好社會化」、「未必各個喜歡Elsa，這和Pickachu一樣，是個社交圈子和個人存在的東西」、「我也很納悶，迪士尼公主這麼多，不可能每個人都剛好只喜歡艾莎，原來是小孩的虛榮心」。