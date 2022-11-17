檢察官進駐警局掃蕩賄選案件　「1票1000元」苗栗1候選人遭收押

▲苗栗地檢署16日再查2件賄選案，分別是餐會及現金1000元買票賄選。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗檢方今天發布新聞，查獲縣長選舉賄選案，2名男子在竹南鎮涉嫌餐會賄選，檢察官訊後認定犯罪嫌疑重大，分別限制住居或請回；另外，竹南鎮第二選區鎮民代表候選人呂姓樁腳，涉嫌以1000元現金賄選，16日傳喚到案，經檢方複訊後，認為呂男涉犯投票行賄罪嫌疑重大，且有串證之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。

蔡明峰檢察官指揮調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、苗栗縣警察局竹南分局，共同偵辦張姓、謝姓2男子9月下旬涉嫌在苗栗縣竹南鎮以舉辦餐會方式，為苗栗縣某縣長候選人賄選案。專案小組於11月15、16日先後傳喚張、謝2人，以及7名參加餐會選民到案說明，檢察官複訊後，認為2人涉犯賄選罪嫌疑重大，但無羈押必要，9人分別被請回及限制住居。

呂宜臻檢察官指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局竹南分局，偵辦呂姓男子涉嫌以每票新台幣1000元為苗栗縣竹南鎮鎮民代表第二選區某候選人賄選。專案小組於11月16日傳喚呂男及收受賄賂之相關選民6人到案說明，檢察官訊問後，認為呂男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串共犯及證人之虞，向臺灣苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院於同日晚間裁准羈押禁見；其餘人等均請回。

苗栗地檢署表示，為在選前凝聚查賄能量，自11月16日起，苗檢已指派專責檢察官進駐苗栗縣警察局各分局，得以機動、即時處理民眾檢舉賄選情資，嚴密查緝選舉犯罪。

地檢署提醒，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。檢方對所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。