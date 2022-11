超狂！foodpanda奪「台灣企業永續奧斯卡獎」　2大獲獎關鍵曝光

▲foodpanda首報名台灣企業永續獎即拿下台灣永續外商企業績優獎。(圖/記者湯興漢攝,下同)

記者蕭筠/台北報導

有企業永續奧斯卡之稱的「TCSA台灣企業永續獎」今年邁入第15屆,此次「綜合績效外商組」競爭激烈,吸引共9國家等在台外商企業參賽,其中,德商「foodpanda」首次報獎即拿下「台灣永續外商企業績優獎」,不僅是全台唯一入圍且得獎之外送平台,foodpanda公共事務協理郭昕宜16日受訪表示:「非常榮幸!」並大方分享「2大獲獎關鍵」。

foodpanda自2012年搶進台灣市場後,僅花7年即完成全台21縣市外送服務,並為首家提供24小時即時外送之業者,2019年更拓展至生鮮雜貨外送,打造更完整外送版圖,除外,更積極投入環境永續、社會關懷等議題,並於今年報獎台灣企業永續獎努力備受肯定,一舉奪下「台灣永續外商企業績優獎」。

▲foodpanda公共事務協理郭昕宜。

▲TCSA台灣企業永續獎今年邁入第15屆。

對此,foodpanda公共事務協理郭昕宜表示:「可以跟這麼多台灣百大菁英企業在綠色永續路上一起前進,覺得努力被看見,謝謝主辦單位給我們這個機會,讓我們可以告訴大家『We are foodpanda,we are the best.』」並分享在環境永續、社會共融所做努力,尤其是在「2大部分最為有感」,強調:「我們想做到共好,不是只有我們自己好。」

郭昕宜指出,foodpanda在永續外送鏈上做相當多努力,耗時2年時間從推廣消費者不主動索取一次性餐具、在地食材溯源推廣、外送員在運送過程中如何減少碳排等,再到環境友善店家部分,一一針對外送供應鏈做拆解進行改善,更與RE-THINK及好盒器合作減少外送產生的過度包裝問題,並以3大面向9大標準以符合綠色永續,並希望其合作店家即使沒有在外送產業,也能持續將標準延續下去,透過改變一個店家去執行環境友善方案。

▲▼foodpanda鼓勵消費者減少使用一次性餐具、外送員多騎乘電動車等做法以達到綠色永續。(圖/foodpanda提供)

其中,「環境友善店家」最為有感,「在整個外送所有相關產業鏈的利害關係者,包括消費者支持、店家流程改變,確實是可以為台灣帶來很大的減廢減塑改變,且自減塑以來已減少1500萬公斤的一次性餐具及不必要包裝浪費。」此外,更是全台唯一針對店家等合作夥伴投以「誠信透明」作為原則之外送平台,與銀行合作設立信託帳戶,以確保foodpanda合作店家皆能按時收到款項,「我們想要做在地經營、長久耕耘,因此在保障合作夥伴像是餐廳、在地店家等都願意做更多付出。」

而在推動環境永續這塊,郭昕宜也坦言最大困難是需要花時間與消費者、餐廳夥伴溝通,希望讓其對永續的認知及接受度愈來愈高,「這一切都是值得的。」未來則會針對「剩飯剩食」持續做努力,「希望在食材不浪費這件事上能做到友善環境。」