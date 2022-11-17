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超狂！foodpanda奪「台灣企業永續奧斯卡獎」　2大獲獎關鍵曝光

▲▼2022第五屆全球企業永續獎foodpanda獲獎(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲foodpanda首報名台灣企業永續獎即拿下台灣永續外商企業績優獎。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

有企業永續奧斯卡之稱的「TCSA台灣企業永續獎」今年邁入第15屆，此次「綜合績效外商組」競爭激烈，吸引共9國家等在台外商企業參賽，其中，德商「foodpanda」首次報獎即拿下「台灣永續外商企業績優獎」，不僅是全台唯一入圍且得獎之外送平台，foodpanda公共事務協理郭昕宜16日受訪表示：「非常榮幸！」並大方分享「2大獲獎關鍵」。

foodpanda自2012年搶進台灣市場後，僅花7年即完成全台21縣市外送服務，並為首家提供24小時即時外送之業者，2019年更拓展至生鮮雜貨外送，打造更完整外送版圖，除外，更積極投入環境永續、社會關懷等議題，並於今年報獎台灣企業永續獎努力備受肯定，一舉奪下「台灣永續外商企業績優獎」。

▲▼2022第五屆全球企業永續獎foodpanda獲獎(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲foodpanda公共事務協理郭昕宜。

▲▼2022第五屆全球企業永續獎foodpanda獲獎(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲TCSA台灣企業永續獎今年邁入第15屆。

對此，foodpanda公共事務協理郭昕宜表示：「可以跟這麼多台灣百大菁英企業在綠色永續路上一起前進，覺得努力被看見，謝謝主辦單位給我們這個機會，讓我們可以告訴大家『We are foodpanda,we are the best.』」並分享在環境永續、社會共融所做努力，尤其是在「2大部分最為有感」，強調：「我們想做到共好，不是只有我們自己好。」

郭昕宜指出，foodpanda在永續外送鏈上做相當多努力，耗時2年時間從推廣消費者不主動索取一次性餐具、在地食材溯源推廣、外送員在運送過程中如何減少碳排等，再到環境友善店家部分，一一針對外送供應鏈做拆解進行改善，更與RE-THINK及好盒器合作減少外送產生的過度包裝問題，並以3大面向9大標準以符合綠色永續，並希望其合作店家即使沒有在外送產業，也能持續將標準延續下去，透過改變一個店家去執行環境友善方案。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda）

▲▼foodpanda鼓勵消費者減少使用一次性餐具、外送員多騎乘電動車等做法以達到綠色永續。（圖／foodpanda提供）

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda）

其中，「環境友善店家」最為有感，「在整個外送所有相關產業鏈的利害關係者，包括消費者支持、店家流程改變，確實是可以為台灣帶來很大的減廢減塑改變，且自減塑以來已減少1500萬公斤的一次性餐具及不必要包裝浪費。」此外，更是全台唯一針對店家等合作夥伴投以「誠信透明」作為原則之外送平台，與銀行合作設立信託帳戶，以確保foodpanda合作店家皆能按時收到款項，「我們想要做在地經營、長久耕耘，因此在保障合作夥伴像是餐廳、在地店家等都願意做更多付出。」

而在推動環境永續這塊，郭昕宜也坦言最大困難是需要花時間與消費者、餐廳夥伴溝通，希望讓其對永續的認知及接受度愈來愈高，「這一切都是值得的。」未來則會針對「剩飯剩食」持續做努力，「希望在食材不浪費這件事上能做到友善環境。」

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