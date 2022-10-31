一人分飾二角鑽「代買代付」漏洞　油漆工騙外送員當冤大頭

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子利用外送平台提供「代買代付」服務，一人分飾二角先假裝買家下單訂購運動手錶等商品，再以賣家身分出面向外送員收錢交貨，外送員回頭卻怎樣都聯絡不到買家取貨，王男藉此騙得近4千元，到案聲稱認罪願賠償卻放鴿子，台北地院審理後，僅依2個詐欺取財罪合併輕判王男拘役20天，可上訴。

本案被王男鑽漏洞行騙的「代買代付」服務，是由Lalamove（啦啦快送）提供，標榜會員可在外送平台下單，讓外送員跑腿到多個地點代買東西一次送到家，還能一次買齊分送不同地點，重點在於下單可勾選「收件人付費」，由外送員墊付所有款項，送達目的地再向收件人收取代付費用與服務費。

但是國中肄業、從事油漆工的王男發現有機可趁，去年（2021年）12月底，他以「陳先生」之名假裝買方，在Lalamove外送平台申請代付代買1支1990元的運動錶，外送員接單前往買方指定的賣家地點，王男現身自稱賣家，和外送員銀貨兩迄後關機失聯，外送員回頭聯繫買方卻人間蒸發，才知受騙。

王男今年（2022年）1月重施故技，這次自稱「張先生」申請代買代付一批價值1990元的商品，同樣一人分飾買賣雙方，以賣家身分向接單外送員收錢交貨後閃人，外送員送貨到指定地點始終聯絡不到買方，報警打開一看，竟是2張過期火車票、1張沒有餘額的悠遊卡、1枚18K戒指、收機材料帳單明細和空白本票各1張。

警方根據手機門號循線查獲王男到案，王男朋友也出面指認他，王男認罪聲稱願意賠錢和解，和2位受害外送員相約協商卻放鴿子再騙一次，檢方指王男先前犯性侵罪判刑3年10月定讞，執行完畢僅約1年就再犯，應依累犯規定加重其刑。

不過法官審理認為，性侵和詐欺取財並非同一類型犯罪，依司法院大法官釋字第775號解釋，不適用累犯加重規定，加上2位受害外送員已提起附帶民事求償，因此僅將王男所犯2個詐欺取財罪，合併輕判拘役20天、得易科罰金2萬元，可上訴。