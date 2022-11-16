　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君：服務不分年齡

▲台北市南港區聯成里里長參選人李品君。（圖／李品君提供）

▲台北市南港區聯成里里長參選人李品君。（圖／李品君提供）

記者楊晏琳／採訪報導

選舉期間，外貌出色的候選人往往也是選戰焦點之一。台北市南港區聯成里里長參選人李品君，不僅是全台最年輕的里長候選人，更被知名YouTuber蔡阿嘎評為北市第1美。曾任議員助理的她，工作期間接觸許多陳情案件，因而產生熱忱，決定投入選戰。

年僅23歲、剛從國立台北商業大學企業管理系畢業的李品君接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己曾在台北市議員李明賢服務處擔任助理一年，負責接電話處理陳情案件、於法扶時間做紀錄、偶爾陪同議員開協調會、會勘等，在處理陳情案中獲得許多成就感，對公共事務也產生極大熱忱，因而決定投入此次參選。

李品君說，聯成里某些地方環境較不整潔，未來若當選，希望透過美化、綠化等來提升里內居住品質，維持良好市容。她在拜票過程中甚至就接到民眾陳情，有塊濕地雜草叢生。得知消息的她便立刻會勘處理乾淨，「希望以後能讓里民在那邊種種花草、共同維護。」

▲李品君也受到小朋友的喜愛。（圖／李品君提供）

▲李品君也受到小朋友的喜愛。

此外，聯成里長輩居多，但里內卻沒有社區課程可供學習。李品君希望未來能安排共同學習的課程平台，讓長輩可以活到老、學到老，與其他人交朋友，外出打拼的晚輩們也比較放心。

身為台北市最年輕的里長候選人，也曾被質疑「這麼年輕能做得好嗎？」李品君認為，服務不分年齡，年輕人肯做事、有幹勁、肯學吸收快，相信一定會為里內帶來新朝氣、新想法。

李品君坦言，拜票過程中確實有被長輩們質疑過，但她會認真分享她的理念及政策，也逐漸得到長輩認同。未來政策不僅會替年輕人著想，也會為長輩謀福利。

針對蔡阿嘎評選她為台北市最美里長候選人，李品君也謙虛地說，長相是加分、願意讓里民多看她一眼，但還是要全力以赴、加倍努力。

李品君還笑稱，自己因已拜票兩、三個月，整個人都習慣了，最近甚至在沒穿背心的情況下，走到里外向陌生人問好，讓她覺得既尷尬又好笑。

▲台北市南港區聯成里里長候選人李品君。（圖／李品君提供）

▲▼台北市南港區聯成里里長候選人李品君。

▲台北市南港區聯成里里長候選人李品君。（圖／李品君提供）

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
保時捷911信義區撞公車！車頭全毀插進底盤　駕駛酒測出爐慘了
大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！　4線索揭秘
台南牛肉麵「10人吃2270元」全走光　客人找到了
快訊／計程車喊漲！　起跳價100元
露營一半封城！　他們「野外求生22天」偷菜活下來
快訊／總統府發言人確診　蔡英文健康狀況曝
「講這3字的都是老人！」　一票不改口：我就幼稚
曾雅蘭驚吐21年婚姻內幕！　小S傻眼：妳幹嘛不離婚
黃秋生機場遇口罩美女...竟是林青霞！　「優雅吐19字」他傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

選舉公報出包！竟把候選人號次搞錯　恐干擾民眾投票惹議

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

選舉公報出包！竟把候選人號次搞錯　恐干擾民眾投票惹議

林玉書《全明星》遭爆女隊員排擠　隊長壯壯經紀人發聲：不敢苟同

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

溫妮中空「辣洩深溝腹肌」！　狂練舞2小時喊：超崩潰

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

LINE Pay突破1100萬用戶數！　每0.05秒就有1筆交易

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

政治熱門新聞

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君談政見

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

遭爆「民眾黨5立委捐人頭助理」　黨團凌晨緊急聲明駁斥

更多熱門

相關新聞

高虹安助理請1小時防疫照顧假被討全薪　他傻眼：真的太苛刻了！

高虹安助理請1小時防疫照顧假被討全薪　他傻眼：真的太苛刻了！

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日捲入助理費疑雲，更被爆低薪高報助理薪資，還要求助理將超報薪資與加班費上繳，涉詐領助理費。民進黨立委許智傑16日表示，除了助理費疑雲外，明明民眾黨團去年才提案防疫照護津貼，但高虹安辦公室助理請一小時防疫照顧假，卻被追討全薪，「真的對助理太苛刻了！」

陳稱仍在看柯P新政　黃：下午送新書

陳稱仍在看柯P新政　黃：下午送新書

蔣萬安拖5天沒辭立委挨轟　藍小雞挺：吳思瑤是想爭取立院副院長嗎？

蔣萬安拖5天沒辭立委挨轟　藍小雞挺：吳思瑤是想爭取立院副院長嗎？

桃園市某議員、里長造勢送快篩涉賄　2候選人+1樁腳交保

桃園市某議員、里長造勢送快篩涉賄　2候選人+1樁腳交保

旅桃後援會成立　鄭運鵬：讓桃園成為所有旅人的故鄉

旅桃後援會成立　鄭運鵬：讓桃園成為所有旅人的故鄉

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市聯成里最美里長候選人李品君

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

老牌LED廠新世紀　宣布破產

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面