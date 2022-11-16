蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君：服務不分年齡

▲台北市南港區聯成里里長參選人李品君。（圖／李品君提供）

記者楊晏琳／採訪報導

選舉期間，外貌出色的候選人往往也是選戰焦點之一。台北市南港區聯成里里長參選人李品君，不僅是全台最年輕的里長候選人，更被知名YouTuber蔡阿嘎評為北市第1美。曾任議員助理的她，工作期間接觸許多陳情案件，因而產生熱忱，決定投入選戰。

年僅23歲、剛從國立台北商業大學企業管理系畢業的李品君接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己曾在台北市議員李明賢服務處擔任助理一年，負責接電話處理陳情案件、於法扶時間做紀錄、偶爾陪同議員開協調會、會勘等，在處理陳情案中獲得許多成就感，對公共事務也產生極大熱忱，因而決定投入此次參選。

李品君說，聯成里某些地方環境較不整潔，未來若當選，希望透過美化、綠化等來提升里內居住品質，維持良好市容。她在拜票過程中甚至就接到民眾陳情，有塊濕地雜草叢生。得知消息的她便立刻會勘處理乾淨，「希望以後能讓里民在那邊種種花草、共同維護。」

▲李品君也受到小朋友的喜愛。

此外，聯成里長輩居多，但里內卻沒有社區課程可供學習。李品君希望未來能安排共同學習的課程平台，讓長輩可以活到老、學到老，與其他人交朋友，外出打拼的晚輩們也比較放心。

身為台北市最年輕的里長候選人，也曾被質疑「這麼年輕能做得好嗎？」李品君認為，服務不分年齡，年輕人肯做事、有幹勁、肯學吸收快，相信一定會為里內帶來新朝氣、新想法。

李品君坦言，拜票過程中確實有被長輩們質疑過，但她會認真分享她的理念及政策，也逐漸得到長輩認同。未來政策不僅會替年輕人著想，也會為長輩謀福利。

針對蔡阿嘎評選她為台北市最美里長候選人，李品君也謙虛地說，長相是加分、願意讓里民多看她一眼，但還是要全力以赴、加倍努力。

李品君還笑稱，自己因已拜票兩、三個月，整個人都習慣了，最近甚至在沒穿背心的情況下，走到里外向陌生人問好，讓她覺得既尷尬又好笑。

▲▼台北市南港區聯成里里長候選人李品君。