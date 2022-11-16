媽做派遣工　拒絕換點支援被資遣！發文公審反遭網友狂打臉

▲一名媽媽拒絕到別廠支援後，就被派遣公司要求離職。（示意圖，與本文無關／視覺中國CFP）



記者崔子柔／綜合報導

桃園一名媽媽表示，她今年3月透過人力派遣公司應徵上一處位在桃園中壢的製造廠，當初為了接送小孩方便才應徵，現在卻被要求到平鎮支援，拒絕後竟被公司停派並資遣，讓她不滿發文公審，結果反被眾多網友吐槽。

小魚（化名）透過友人在臉書社團「爆料公社」發文表示，她每天都要接送小孩，今年3月看見上下班時間能夠配合的工廠，她才決定應徵，現在卻被要求到平鎮支援，她和同事向領班表達不願意後，隔天竟然就收到公司的停派通知，並要求他們去簽離職單。

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▲小魚友人替她發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



小魚不滿公司要遷調，卻到一周前才宣布，還要所有人當場決定，而且入職時有說滿半年可以轉正職，但組長一直拖延，現在政策轉變，她連工作都快保不住，讓她決定透過臉書將此事曝光。

文章吸引超過千人按讚，多數網友卻不能理解小魚不滿的原因，紛紛留言表示，「為什麼一家公司寧願付高額仲介費找派遣？因為可以沒訂單就叫你們不用來，不需負責任，也沒有發年終三節的必要」、「派遣就是這樣，花時間快去找正職工作比較重要」、「你不願意轉去別的點，然後人家這個點要停工了，不把你停派，是要怎麼處理」、「人力派遣不就是這樣，你是人力公司的人不是光電廠的人」、「當初簽契約之前應該有跟你說，他們有轉場，停派的權利」。