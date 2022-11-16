　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽做派遣工　拒絕換點支援被資遣！發文公審反遭網友狂打臉

勞工，女工，作業員，工廠，勞保年改，低薪（圖／視覺中國CFP）

▲一名媽媽拒絕到別廠支援後，就被派遣公司要求離職。（示意圖，與本文無關／視覺中國CFP）

記者崔子柔／綜合報導

桃園一名媽媽表示，她今年3月透過人力派遣公司應徵上一處位在桃園中壢的製造廠，當初為了接送小孩方便才應徵，現在卻被要求到平鎮支援，拒絕後竟被公司停派並資遣，讓她不滿發文公審，結果反被眾多網友吐槽。

小魚（化名）透過友人在臉書社團「爆料公社」發文表示，她每天都要接送小孩，今年3月看見上下班時間能夠配合的工廠，她才決定應徵，現在卻被要求到平鎮支援，她和同事向領班表達不願意後，隔天竟然就收到公司的停派通知，並要求他們去簽離職單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲小魚友人替她發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

小魚不滿公司要遷調，卻到一周前才宣布，還要所有人當場決定，而且入職時有說滿半年可以轉正職，但組長一直拖延，現在政策轉變，她連工作都快保不住，讓她決定透過臉書將此事曝光。

文章吸引超過千人按讚，多數網友卻不能理解小魚不滿的原因，紛紛留言表示，「為什麼一家公司寧願付高額仲介費找派遣？因為可以沒訂單就叫你們不用來，不需負責任，也沒有發年終三節的必要」、「派遣就是這樣，花時間快去找正職工作比較重要」、「你不願意轉去別的點，然後人家這個點要停工了，不把你停派，是要怎麼處理」、「人力派遣不就是這樣，你是人力公司的人不是光電廠的人」、「當初簽契約之前應該有跟你說，他們有轉場，停派的權利」。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
孕婦黑血噴臉！如挖破石油管線　台大醫急開刀：這下慘了
快訊／台積電上漲13元至493！　台股漲近百點站上14600
持修被爆「秘戀關詩敏3年」　分手速換新歡全被拍
《全明星》林玉書被霸凌「1張照片惹心疼」　經紀人回應了
台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光　老闆傻眼PO監視器
波蘭遭俄彈轟炸畫面曝！　北約是否動用「集體防衛條款」引關注
逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件
《全明星》霸凌內幕！林玉書腦震盪　女隊友卻撒謊趕人：把她帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

司機員驗出毒品反應「複檢陰性」　台鐵：已調內勤不開車

孕婦黑血噴臉！如挖破石油管線　台大醫急開刀：這下慘了

幫國中孩子請假回南部慶生　老師要求看身分證！爸傻眼：記曠課吧

媽做派遣工　拒絕換點支援被資遣！發文公審反遭網友狂打臉

宜蘭老翁借錢搭車　身分竟是地方紅人！遭爆「8年前就在借」

國體大聲明批4點造謠！　館長暴怒：本想說算了你還伸臉出來給我打

大雨特報縣市曝　下波「南北水氣夾擊」雨區擴大

台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光　老闆傻眼PO監視器尋人

衛福部稱「台灣高樓太多」青少年自殺率升高　社工聽完很驚嚇

美國媽媽開出女婿條件：要生「27個孫子」　但我只有1個女兒

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

司機員驗出毒品反應「複檢陰性」　台鐵：已調內勤不開車

孕婦黑血噴臉！如挖破石油管線　台大醫急開刀：這下慘了

幫國中孩子請假回南部慶生　老師要求看身分證！爸傻眼：記曠課吧

媽做派遣工　拒絕換點支援被資遣！發文公審反遭網友狂打臉

宜蘭老翁借錢搭車　身分竟是地方紅人！遭爆「8年前就在借」

國體大聲明批4點造謠！　館長暴怒：本想說算了你還伸臉出來給我打

大雨特報縣市曝　下波「南北水氣夾擊」雨區擴大

台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光　老闆傻眼PO監視器尋人

衛福部稱「台灣高樓太多」青少年自殺率升高　社工聽完很驚嚇

美國媽媽開出女婿條件：要生「27個孫子」　但我只有1個女兒

整合強化查賄成效　檢警調高層首長齊聚苗栗縣警局

高通發表年度旗艦平台Snapdragon 8 Gen 2　採用台積電四奈米晶片

司機員驗出毒品反應「複檢陰性」　台鐵：已調內勤不開車

譴責「鄭知道了」造謠黨內立委貪污　民眾黨團要求道歉：擬提告

Hyundai Custin GLT-B試駕　你想要的「正7人MPV」牛肉都端出來了

台積電上漲13元至493！　台股漲逾百點站上14600

秋日限定美景！全台6大賞芒打卡熱點　陽明山紅色芒草超夢幻

屏東新景點+1！超Q「飛天火車公園」　還有熱氣球滑梯、蓮霧冒險森林

許凱一脫「腰肥沒肌肉」187身材遭嫌棄！　原聲演出被誤認台灣腔

假車禍真碰瓷　安平警細心揪出車禍詐騙犯罪

許老三高燒41.9度嚇壞小S　康復後指使她：做飯給我吃XD

生活熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

大雨特報縣市曝　下波變天雨區擴大

衛福部「高樓太多」釀青少年自殺　社工驚嚇

「男友約砲20人」她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

國體大聲明批4點造謠　館長：你伸臉出來給我打

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

在好市多買「它」最後悔！會員嘆：不划算

美國媽媽開出女婿條件：要生27個孫子

台中女左眼奇癢　就醫檢查顯微鏡一看驚見眼瞼「塞滿寄生蟲蠕動」　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

直擊吳慷仁「坐路邊吃便當」！

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面