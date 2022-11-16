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逢甲大學「知名型男教授」爆劈9女組後宮　渣男群組曝光

被學界譽為明日之星的型男教授吳宏偉，爆出外遇劈腿9女的醜聞。（翻攝崑山科大臉書）

▲被學界譽為明日之星的型男教授吳宏偉，爆出外遇劈腿9女的醜聞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

師德敗壞！已婚的逢甲大學電機系教授吳宏偉劈腿9女，還與多名學術界友人在通訊軟體成立「渣男協會」群組，炫耀自己與情婦間的性愛史，甚至教導友人「外遇SOP」，被妻子發現後一狀告上法院，遭判侵害配偶權確定，逢甲大學也認定吳違反《教師法》，於9月底將他解職。沒想到吳竟惱羞成怒，不僅反告老婆妨害秘密等多項罪名，更惡劣的是，還找搬家公司將妻子掃地出門。對此，吳表示一切指控都是子虛烏有。

手上拿著法院判決書，投訴人A小姐氣憤地說：「這個男人身為大學明星老師，有崇高的學術地位，長得也算一表人才，但居然是傷害家庭如此之深的渣男，他的所作所為簡直讓老婆心痛不已！」

A小姐口中的渣男，正是前逢甲大學電機系教授吳宏偉，今年44歲的他出身技職體系，苦讀取得成大微電子工程博士學位，他耗費多年精心研發的「物理性循環腫瘤細胞解決方案」，還在2016年榮獲國際電機電子工程師學會頒發「IEEE MTT-S傑出年輕工程師獎」，成為台灣第一個獲此獎項的學者，因此聲名大噪，如今卻爆出離譜的桃色醜聞。

吳宏偉今年9月以賣房為由，找來搬家公司將妻子的家當全搬出屋外。（投訴人提供）

▲吳宏偉今年9月以賣房為由，找來搬家公司將妻子的家當全搬出屋外。

可是去年1月間，吳宏偉突然要求離婚並截斷金援，隨後於2月轉至逢甲大學電機系任教；妻子感到相當錯愕不解，亟欲知道原因，她鋌而走險解鎖吳的手機，意外發現吳在2020年12月底至去年2月間，竟分別與9名女子發生性行為或婚外情。

吳宏偉從崑山科大轉至逢甲大學（圖）任教前，竟想著要在台中成立後宮。

▲吳宏偉從崑山科大轉至逢甲大學（圖）任教前，竟想著要在台中成立後宮。

更誇張的是，吳還和同在崑山科大任教的同僚以及2名已婚友人，用通訊軟體成立「渣男協會」群組，對這些外遇對象品頭論足，不但炫耀自己的戰果，還指導朋友「把妹SOP」，讓老婆完全不能接受，因此一狀告上法院。

吳與友人成立渣男協會群組，還在上面炫耀性史、討論外遇SOP。（示意畫面）

▲吳與友人成立渣男協會群組，還在上面炫耀性史、討論外遇SOP。


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