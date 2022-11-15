穿瑜伽褲上班！老闆狂罵3小時「再提1要求」　妹子傻眼了

▲原PO穿瑜伽褲上班被老闆罵。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

瑜伽褲近幾年變成一股潮流，許多女生除了運動以外，外出也會穿瑜伽褲出門。近日一位香港網友表示，她因為穿瑜伽褲上班，被老闆罵了3小時，老闆還要求她要多穿一件打底褲（安全褲），讓她傻眼又無奈。

據《香港01》報導，原PO近日在香港網路討論區發文說，她穿瑜伽褲上班到底有什麼問題，老闆罵了她整整3小時，老闆還要她穿打底褲，但如果穿了會太熱。

此文一出，網友紛紛留言「你是賣肉還是上班」、「不炒你算好了」、「你老闆應該想看久」、「是不是你沒搭配好」、「老闆閒到花3小時對著妳」、「訓個話要3小時」，也有網友表示，老闆應該是男的，原PO回覆說，老闆是女生。

此外，之前有香港網友發文，分享對瑜伽褲的看法，他說，「為什麼香港這些女孩這麼喜歡穿著一條瑜伽褲到處走」，他覺得穿瑜伽褲就是要去運動，如果滿街男生都穿自行車褲那大家又會怎麼想，「而且有些人又不是身材特別好，有些都擠出肉來，不如不要穿。」

也有台灣網友在PTT發文說，「我因為懶得換，都會直接穿這種瑜珈褲出門運動，有時候都會整套直接穿出門，我覺得很辣哈哈哈。」此文曝光後，網友紛紛留言「只會覺得你正要去運動or剛運動完」、「看身材，身材不好就很慘」、「你高興就好啊，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「路上有人這樣穿我一定會看她的屁股」。

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