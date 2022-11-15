張善政提長照政見！鼓勵老人出門運動　廣設關懷據點長照中心

▲張善政鼓勵老人出門運動，承諾擴大遠距醫療服務。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，張善政針對老人照護的問題表示，他將鼓勵老人出門多運動，維持自身身體健康，還會建立完整醫療體系，並擴大遠端醫療服務。

第三階段第二次專家提問，銘傳大學劉祥得老師提問，疫情下讓老年人處境艱困，外勞供給出現問題，尋找照護人力不易，讓老年人跟家屬面臨很大危機，對於候選人提到長照中心的設立，但是老年人不一定是在長照中心而是在家裡，若候選人當選後可以做哪些事情，可以協助照護老年人跟家屬的問題？

對此，張善政指出，「平時不生病，病只生小病，小病不變大，大病不致命」4句話這個對所有人都適用，對老人家、長輩更是適用。張善政認為，如果老人家還有行動能力，他希望老人能夠儘量走出他原來住的地方，到外面去接觸外界，這個活動的地方現在是以關懷據點為主，所以他將來會擴展關懷據點、長照中心。

但張善政也說，他更希望長輩可以對自己的身體多加照顧，開始做一些運動，因此他會在國民運動中心裡面開闢老人家專屬的運動區域，還希望聘請一些對老人家運動有研究的年輕人，每天帶老人一起運動。張善政又說，將來老人愛心卡會擴展它的使用範圍，如果長輩能走出自己的家，去關懷據點參加一些活動，或是到運動中心運動，都可以為老人愛心卡增加點數。

對於醫療，張善政指出，必須把中大型的醫療院所，加上比較地區的診所，建立一個完整的醫療照護體系，地方型的中小型的診所，它除了看病以外，應該也擔負照顧老人健康的責任，不管是糖尿病、高血壓等等，可以讓老人偶爾去這些診所看一下血壓、血糖，所以地方型的這種中小型的診所，他希望能夠跟中大型醫院結合成一條龍，一起去照顧長者健康。

最後，張善政表示，很多長者住的比較偏遠，因此他會進一步擴大遠距醫療服務，給予相關單位充足的人力跟物力資源，讓即使是住在偏鄉、偏遠地區的長者、老人也可以享受到新科技的照顧。