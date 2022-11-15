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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：張善政沒幫假藥受騙者發聲　算哪門子善良？

▲▼張善政政見發表。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政。（資料照／張善政競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨桃園市長候選人張善政14日表示，他擔任經濟黨榮譽總顧問「沒有什麼辭不辭的問題」一事，民進黨發言人黃彩玲15日表示，張善政的說法根本就是在愚弄桃園市民，作為一個聲稱懂產業的科技人，卻跑去背書被媒體報導涉及賣假藥的集團，已經是非常荒謬的事，對於該統派政黨涉嫌賣假藥一事，也未曾見過張善政為因假藥所騙的桃園鄉親發聲譴責，甚至一聲都不吭，還以「秀才人情紙一張」作為不辭職的搪塞，這算哪門子善良？

黃彩玲表示，相關媒體報導皆已揭露，張善政兼任榮譽總顧問的經濟黨，是反獨促統的紅統小黨，甚至爆出賣假藥等多項不正常經濟政治事跡，但非常遺憾地，張善政到現在，竟還以空聘書、沒有實質內容作為理由堅決不辭，讓人不禁好奇，張善政仍要與這樣的小黨緊密連結一起的背後原因為何？

黃彩玲指出，根據媒體報導，經濟黨負責人被檢舉違反《藥事法》，利用政商人脈宣傳，舉辦私賣會牟利遭到衛生單位調查，其中張善政與經濟黨合影的照片，也被夾雜在推銷產品訊息中，張善政難道不擔心有人因為他的照片受騙，而購買假藥？想成為桃園市長，則應嚴厲譴責誆騙民眾的騙徒，而不是繼續跟他們勾勾纏，甚至擔任榮譽顧問。

黃彩玲強調，更甚者，張善政只擔任中華民族致公黨、經濟黨這樣的紅統小黨的總顧問和最高顧問，這絕對不是禮貌性安排，一位曾任行政院長的人，不會不知道接下顧問所代表的特殊政治意涵，以及背後可能帶來的影響，呼籲誠實為上策，請張善政站出來向桃園市民說清楚，他跟這些政黨的關係是什麼？為何他到現在還依戀擔任榮譽顧問？別再迴避，更別想唬弄桃園市民。

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