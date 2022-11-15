國1貨櫃車詭異衝墜畫面曝！左方向燈直閃卻右偏　1人插管搶救中

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

國道1號南下7.3公里處五堵路段14日晚間8點33分傳出一起嚴重車禍，一輛貨櫃車衝破護欄、滑下邊坡，當場壓爛一輛在下方平面道路行駛的轎車。後車行車紀錄器畫面拍下，當時貨櫃車打了左方向燈，但卻一直向右偏，最後直直衝破護欄，雖下方電纜線支撐車頭減緩衝擊力，但貨櫃車葉姓駕駛(42歲)傷勢嚴重，目前仍在醫院急救。

▲貨櫃車不斷向右偏，最終衝破國道護欄，墜落平面道路。（圖／記者郭世賢翻攝）

初步了解，當時葉男駕駛貨櫃車，但卻突然衝破國道護欄、墜落平面道路；而另名28歲楊姓男子當時駕駛轎車行經下方實踐路253巷，不料在基隆市中元抽水站前遭從天而降的貨櫃車輾壓。警消獲報後立即趕赴現場，將貨櫃車駕駛葉男、以及自小客駕駛楊男救出；經送醫治療後，楊男意識清楚、生命跡象穩定，而葉男則是意識不清，目前插管急救中。

後車行車紀錄器畫面拍下，當時貨櫃車開在國道外線車道，遠遠就見到貨櫃車打了左側方向燈，疑似想切往中線道，但車頭卻遲遲沒有左切，而是一直向右側路肩傾斜，最後直直衝破護欄，當場墜落平面道路，幸下方有纜線減緩車頭衝擊力，因此楊男保住一命，但葉男仍是受到重傷。初步研判，葉姓駕駛有很高的可能性是疲勞駕駛、精神不濟才會釀禍，但目前詳細車禍發生原因還有待進一步釐清。

▼貨櫃車從天而降，幸有電纜減緩車頭衝擊力。（圖／記者郭世賢翻攝）