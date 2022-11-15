刑事訴訟法修正案三讀　將依人身自由拘束程度區分處分種類

▲游錫堃敲槌，「刑事訴訟法部分條文修正草案」15日上午三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（15日）上午三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正草案」，新法上路後將依人身自由的拘束程度區分處分的種類；另受治療者為精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述者，應有辯護人為其辯護；並規範受處分人如因身心障礙，以致無法完全陳述時，應指定公設辯護人或律師為其辯護。

此次《刑事訴訟法》修法源於2020年12月31日公布的司法院釋字第799號解釋，指出《刑事訴訟法》、《性侵害犯罪防治法》未規定應賦予受處分人於法院就聲請或停止強制治療程序，得親自或委任辯護人到庭陳述意見的機會，以及如受治療者為精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述者，應有辯護人為其辯護。

修法重點包括「依人身自由的拘束程度區分處分的種類」，這分為：一、拘束人身自由類型之處分，例如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分等；二、非拘束人身自由類型的處分，例如免除處分之執行、停止強制治療、交付保護管束、因執行保安處分而免其刑之執行等。

三讀條文增訂，檢察官聲請處分時，應以聲請書敘明理由及證據，並以繕本通知受處分人，且檢察官除釋明正當事由外，其聲請應遵期提出，使法院能夠充分審慎裁定，以兼顧受處分人的權益及社會安全維護。

另增訂「應強制辯護之情形，及準用輔佐人規定」，如受治療者為精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述者，應有辯護人為其辯護；並規範受處分人如因身心障礙，以致無法完全陳述時，應指定公設辯護人或律師為其辯護。

修正案中也明定，受處分人的辯護人得檢閱檢察官聲請而送交法院的卷宗及證物，並得抄錄、重製或攝影；而受處分人亦享有「卷證獲知權」，惟如有事實足認有危害他人生命、身體、隱私或業務秘密之虞，或損害及受處分人與醫護等人員的信賴關係，而有妨害後續醫療的虞慮者，得限制受處分人閱覽範圍，及提供救濟權。

另新法規定，就涉及拘束人身自由保安處分的裁定程序，應傳喚受處分人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人，給予陳述意見機會。

此外未落實釋字第799號解釋意旨，增訂「停止強制治療等類型之程序保障提升」，規定檢察官聲請停止強制治療，或受處分人對檢察官繼續指揮執行聲明異議時，或法院認有必要時，法院得準用拘束人身自由類型的審查程序。