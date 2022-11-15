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ET六都封關民調／國民黨有望搶下台北、桃園　民進黨可能只剩2都

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者陶本和／台北報導

九合一大選投票11月26日登場，《ETtoday新聞雲》15日公布六都的封關民調。根據民調結果顯示，國民黨除了有很大機會守住新北市、台中市之外，還有可能拿下台北市、桃園市二都，取得六都過半的目標；而民進黨方面，只在高雄市、台南市維持領先優勢。

根據《ETtoday新聞雲》六都的封關民調顯示，在台北市長選戰方面，國民黨候選人蔣萬安取得37.9%支持度、民進黨候選人陳時中則有29.4%支持度，而無黨籍候選人黃珊珊為22.5％；在新北市長方面，現任市長侯友宜有51.2%支持度、民進黨候選人林佳龍有31.7%。

接著，在桃園市長方面，國民黨候選人張善政取得38.2%支持度，而民進黨候選人鄭運鵬則有35.3%支持度；在台中市長部分，現任市長盧秀燕維持54.6%支持度，而民進黨候選人蔡其昌僅獲29.8%支持度。

最後，在台南市長部分，現任市長黃偉哲取得48.0%支持度，領先國民黨候選人謝龍介的30.9%；而高雄市長方面，現任市長陳其邁維持52.2%支持度，領先國民黨候選人柯志恩的30.7%。

有關本次民調，《ETtoday新聞雲》於2022年11月11日至11月14日透過結合網路與電話訪問調查，進行「六都市長選情追蹤調查」，最後六都各自完成1,242至2,197份有效樣本。

▼《ETtoday新聞雲》六都封關民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

▲▼《ETtoday新聞雲》六都封關民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

【調查說明】

一、委託單位：ETtoday民調雲。
二、調查規劃：ETtoday民調雲（問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫）。
三、調查範圍：六都各行政區。
四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。
五、調查時間：2022年11月11日至11月14日。
六、調查方法：結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行。
七、抽樣設計：以《ETtoday民調雲》及《東森購物》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為六都各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。
八、樣本規模：台北市有效樣本數1,935份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.23%；新北市有效樣本數1,846份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.28%；桃園市有效樣本數1,242份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.78%；台中市有效樣本數1,712份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.37%；台南市有效樣本數2,085份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.15%；高雄市有效樣本數2,197份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.09%。
九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據六都民眾性別、戶籍、年齡最新人口統計資料（111年10月底），與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。

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