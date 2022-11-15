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一張圖看北市封關民調！藍綠白基本盤歸隊　「三腳督」互有領先

▲▼「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數11天，台北市長選戰藍綠白「三腳督」競爭激烈，各家民調公司紛紛趕在16日民調封關日前公布最後調查結果，《ETtoday新聞雲》特別整理11月9日至15日7份不同機構所做的台北市長民調，在選戰最後快速掌握各候選人支持度變化情況 。

《菱傳媒》：北市「藍綠白基本盤全歸隊」！　蔣萬安、陳時中僅差3百分點

《菱傳媒》9日公布台北市長最新民調，根據數據顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持度36.48%，領先民進黨陳時中的33.47%和無黨籍黃珊珊的27.97%。其中政黨傾向部分，藍綠白支持者各有95.10%、97.47%、94.07%表示會支持蔣、陳和黃，3人固守基本盤十分穩固，操作棄保難度大。

台灣民意基金會：蔣萬安29.8％居冠　黃珊珊26.6%超車陳時中21.8%

台灣民意基金會10日公布「台北市長選舉的最新發展」民調，結果發現，蔣萬安支持度29.8％、黃珊珊26.6%、陳時中21.8%。對此，民意基金會董事長游盈隆分析，台北市長選情進入最後關鍵時刻，蔣萬安支持度僅微幅領先，隨時都有可能被超車，但游離選民高達4成2，在選民投票參與率未確定的狀況下，陳時中仍需苦苦追趕。

中華亞太菁英交流協會：陳時中29.1％第一　蔣萬安27.8％落居第三

中華亞太菁英交流協會10日公布「台北市長選舉最新民調」，陳時中支持度29.1％居冠，黃珊珊支持度28.8%居次，蔣萬安支持度27.8％。此份民調可見，3人調查結果都在誤差範圍內，且陳時中、黃珊珊的「一定會投票」的選民支持度均呈現上升趨勢，代表基本盤選民持續歸隊，棄保難度大，三人選情緊繃。

中廣．蓋洛普徵信：蔣萬安34.25%領先！中間選票拿最多　與陳時中、黃珊珊差距拉大

中廣與蓋洛普徵信公司合作14日公布北市封關前民調，數據顯示，蔣萬安以34.25%保持第一，領先陳時中的22.79%、黃珊珊的15.60%。交叉分析發現，三人在中間選民中以蔣萬安最受青睞，獲得24.46%的支持度，黃珊珊19.83%位居第二，陳時中則為17.59%。

《自由時報》：陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

《自由時報》14日釋出台北市長最新民調，陳時中支持度34.80%第一，蔣萬安28.71%排名第二，落後陳時中6.09個百分點，黃珊珊則為23.45%。其中，值得注意的是，上回大選投給台北市長柯文哲的選民，這次有36.64%投給陳時中，35.88％要投黃珊珊，蔣萬安則拿到21.24%。

《ETtoday新聞雲》：蔣萬安支持度37.9%居冠　領先陳時中8.5個百分點

《ETtoday新聞雲》15日公布六都縣市首長候選人封關民調，在台北市長選戰方面，蔣萬安支持度37.9%、陳時中支持度29.4%，黃珊珊支持度22.5％。蔣萬安領先陳時中8.5個百分點。

《聯合報》：蔣萬安支持度36%領先！　黃珊珊27%、陳時中20%

《聯合報》15日公布北市民調顯示，蔣萬安支持度36％，領先黃珊珊的27%與陳時中的20%。值得注意的是，在看好度方面，有46%選民認為蔣萬安會勝選，高於陳時中的16%及黃珊珊的11%；而在「最不願看到誰當選」一題中，有48％選民最不想看到陳時中當選，17％選民不想看到蔣萬安當選，3%選民不想看到黃珊珊當選。

▼北市封關民調「三強候選人支持度對比」。（圖／記者詹宜庭製作，點圖放大）

▲▼北市封關民調「三強候選人支持度對比」。（圖／記者詹宜庭製作）

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