高虹安助理看不下去！　曝證據喊話「她不是慣老闆」

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安因助理費爭議不斷，對此，擔任其新竹服務處特別助理的蕭乃夫，透過自己經營的粉絲專頁「逐柯攻城師」表示，現在外界想把高虹安打成慣老闆，「我應該以助理身份出來講幾句公道話，事實根本不是這樣」。

蕭乃夫表示，離他上一次發文已經是475天前的事情了，原本以為不會再用到這個粉專，但因為高虹安的助理爭議實在真的是太荒謬了，不得不出來替她講幾句話。

蕭乃夫提到，他在2021年8月開始，掛高虹安新竹服務處的「特別助理」，他的身份過去也有媒體報導過，行得正坐得直沒什麼好隱瞞的，也是因為要擔任高虹安的特別助理，在她要求下停更這個粉專，希望能夠以更公正的態度來替選民服務。

蕭乃夫說，高虹安對助理有設立績效獎金，像是每週委員FB貼文表現優異者，便有1千塊獎金，「高虹安對助理一直都是賞罰分明，這樣的團隊才會是一個有工作效率的團隊」，過去他就曾因替委員撰寫臉書文獲得過此筆獎金，並體恤辦公室人員辛勞，將此筆款項回捐回去公積金，當成同仁們的下午茶，「難道這些都要當成是被苛扣的助理費嗎？」

▲蕭乃夫領取獎金對話。（圖／翻攝逐柯攻城師）

蕭乃夫指出，就自己貼身與高虹安相處的日子以來，她是一個在公事上一絲不苟，對公事總是嚴肅面對的人，然而下了班，她就是一個再平凡不過的女孩子，可以在快炒店跟大家聊天笑到岔氣，私底下是真誠待人的朋友，也是那個吃完搶著請客買單的老闆。

蕭乃夫也喊話，希望這些抹黑造謠沒有動搖大家支持高虹安的心，希望大家可以跟他一樣一起驕傲的大聲喊出支持高虹安。