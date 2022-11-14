快訊／國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」

民進黨基隆市長候選人蔡適應日前遭踢爆在基隆市國有土地掛起違法看板一事，國民黨今（14日）召開「蔡適應看板掛國小圍牆，教壞囝仔大小」記者會，要求蔡適應適可而止，不要在為難基隆市的基層公務員，並且呼籲基隆的市民朋友要睜大眼睛看清楚，用手中的選票教訓這種無視法律的黑金候選人。