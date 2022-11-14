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快訊／國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」

記者黃彥傑、郭世賢、柯沛辰／基隆報導

國道1號南下7.3公里處五堵路段14日晚間8點33分傳出一起嚴重車禍，一輛貨櫃車衝破護欄、滑下邊坡，當場壓爛一輛在下方平面道路行駛的轎車。

初步了解，28歲楊姓男子駕駛轎車行經實踐路253巷，不料在基隆市中元抽水站前遭從天而降的貨櫃車輾壓。消防人員到場後，緊急救出2名駕駛，將人分別送往國泰、長庚醫院急救。

目前楊男意識清楚、生命跡象穩定，等候國泰醫院醫師看診。貨櫃車42歲葉姓駕駛則意識不清，由基隆長庚醫院插管急救中。至於詳細車禍原因，尚待釐清。

▼貨櫃車幾乎壓爛小轎車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警局第三分局百福派出14日晚間8點30分接獲民眾報案，稱有貨櫃車從國道1號南下7.3公里處墜落，立即派員馳援，除了通報救護車救援傷患，也提前管制事故道路兩側，指揮民眾改道，並協助國道警方調查事故原因。

目前車禍分別佔用國1南下7.3公里處外線車道、實踐路253巷平面道路，高公局北區交控中心晚間8點40分已成立緊急應變小組，全力處理事故。

▼貨櫃車衝破護欄從天而降，壓在轎車上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼小轎車嚴重損毀。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼快訊／國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼快訊／國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號國1基隆大貨車跌落邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼貨櫃車從天而降，壓爛路過轎車。（圖／國道公路警局，下同）

▲▼國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」。（圖／國道公路警局）

▲▼國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」。（圖／國道公路警局）

▲▼國1基隆貨櫃車衝出護欄　從天而降「壓爛路過轎車」。（圖／國道公路警局）

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