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新北議員何淑峰不能選！綠營新人林秉宥急了：他恐被婦女保障擊落

▲▼ 新北市第三選區（新莊）林秉宥選情告急 。（圖／競選總部提供）

▲ 新北市第三選區（新莊）林秉宥選情告急 。（圖／競選總部提供）

記者戴上容／新北報導

投票倒數剩10多天，新北市第三選區（新莊）「18人搶7」，日前又因現任議員何淑峯遭褫奪公權失去候選資格，當地選情極有可能「綠地變藍天」，民調排第7的林秉宥選情告急，他表示，他很可能因被婦女保障名額，遭國民黨戴湘儀擠下成為遺珠之憾。

民進黨籍議員候選人林秉宥指出，民調數字顯示，何淑峯的票源直接流向另一名議員候選人翁震州，自己在投票前的十幾天只有「拚」一途，努力爭取選民的支持。何淑峯在選前不到一個月退出，綠營候選人紛紛搶食其票源，民進黨支持者一直勸說配票，自己也做出了許多努力，費盡心力協調，中央、地方人士都有嘗試，但都未果，只能兄弟登山，各自努力。

林秉宥競選總部總幹事陳文治說，民進黨新人林秉宥、翁震州是都是有經驗的新人，但因首次參選，選區間的民進黨候選人在溝通、合作上還沒有培養起一定程度的默契。

陳文治分析，現任議員鍾宏仁競選連任具一定實力，翁震州為立委吳秉叡助理，加上與何淑峯經營區域較近，兩者支持度在民調中衝高。而林秉宥的組織宣傳起步較慢，在支持度上有些許落後。從過去民進黨得票數來看，即便這次選區變化，民進黨在新莊區還是有4席空間，只要團結，民進黨此次三位候選人當選應在可預期之中。

陳文治表示，2014年新莊區就因為分散投票險些發生憾事，自己險勝陳明義，當時陳明義還聲請驗票，所幸以15票之差勝選，而當時民進黨得票數第一名的鍾宏仁卻獲得將近自己兩倍的票數。此次雖已做出許多努力，卻始終無法整合團隊，使得如今連三席全上都有困難。

對於外界傳言，民眾黨候選人陳世軒在民調中位居林秉宥前，林秉宥則說，民眾黨創立後第一次參與議員選舉，對選民可能有一定的新鮮感並反映到支持度上。自己是民進黨新人組織票源比較少，此外，他的資源無法與回國工作2年，就有近百萬存款的陳世軒相比，只能在選舉的最後十幾天，用雙腳與雙手，試圖爭取最多選民的信任。

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