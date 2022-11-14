新竹藍綠「越打越回基本盤」　高虹安驚守領先盼「2族群」投票

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數12天，在藍、綠圍攻民眾黨候選人高虹安的狀況下，讓新竹市長選舉持續火熱。根據多份封關民調，高虹安支持度雖不斷被侵蝕，但仍「驚險守成」，維持3到5％的領先。黨內人士說，郭台銘出手一定程度上提振氣勢，面對藍綠「越打越回基本盤」，未來期盼中間選民回流、驅動年輕選踴躍投票，才能獲得最後勝利。

地方人士認為，新竹市近1個月選情變化，可以說是「別人吃麵幫喊燙」，電視新聞、名嘴拼命報，但在地人心中早有一把尺，這也是為何經過一輪猛攻之下，高虹安還能保持民調領先。

根據近來的多份民調，包括中廣與蓋洛普公司合作、聯合報、年代等，新竹市長候選人支持度，民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹幾乎勢均力敵，但高仍有約3到5％的領先，而國民黨林耕仁則依舊是敬陪末座。

從民調可以發現，民進黨的一輪猛攻，確實侵蝕了高虹安的支持度，並引導選票回到沈慧虹的身上；反觀林耕仁部分，突如其來開打高，得利者反而是沈陣營，並未有效拉抬自已的支持度。

地方人士指出，一方面是大家心裡有底，選舉期間任何的抹黑、攻詰，都要打折扣；二方面是，高虹安的新鮮感、知名度仍遠超出另外2位候選人，國民黨的林耕仁是地方資深議員，多年來事蹟、評價大家心知肚明，至於沈慧虹雖是副市長，但知名度還是不高。

民眾黨人士認為，高虹安打出郭董牌後，有對新竹市民、特別是科技族群喊話的意味，「郭台銘出手、封關前民調保持領先撐住支持者信心、中間選民回流，就能維持領先的戰況」；目前萬事俱備只欠東風，而這個東風，就是年輕選民最後是否會出門投票。

黨內人士不諱言，高虹安這次選舉主打形象牌，其學歷、業界經歷加上年紀輕、外型出眾，特別對竹科族群選民的胃口。但從過去綠營猛打學經歷，延續到近來藍綠合攻的助理費、辦公室公積金小金庫等，確實影響到高的形象，也對選情帶來傷害，但是高的民調至今還能夠保持微幅領先，可以說是物極必反。

黨內人士表示，民進黨的攻擊鋪天蓋地，再加上國民黨林耕仁秀出高虹安男友任助理的勞健保資料，以及鉅細靡遺的辦公室發票，確實把新竹市的選情炒熱、成為全國矚目的一級戰區，但兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲，第一時間就譴責全黨打一人，國家機器動得太厲害，將高虹安塑造成了受害者，某種程度也可以切割出更明確的支持者族群，「討厭民進黨的人更討厭，反而讓高團隊的選舉策略更精準執行，可以找到潛在的支持者」。