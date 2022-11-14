遭爆料「貓纜密會陳時中」　薛瑞元：這已經不是做夢，是見到鬼了

▲衛福部長瑞薛元受訪。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

高端保護效益以14:0通過專家審查，成功保住EUA，有網友在PTT爆料，現任衛福部部長薛瑞元在會議前，和衛福部前部長、民進黨台北市市長參選人陳時中在貓纜密會。薛瑞元今（14）日被問及此事時，先呵呵笑了3聲，直言「這已經不是做夢，真的是見到鬼了」，自己已經有10幾年沒有去貓纜那裡了，指南宮最後一次去也是少年時期。

網友在PTT爆料「衛福部長薛瑞元和陳時中竟然在高端疫苗14個不知名專家秘密通過高端疫苗EUA延長前夕，在貓纜密會！」內文更提到陳時中疑似為了掩人耳目，還一度換車，刻意不搭乘跑競選行程的車輛。

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對此，王必勝在今下午的疫情記者會也被問及此事，他直言「沒有什麼高端通過EUA事情，我不知道他指的是不是說通過保護效益這事情，我不是很清楚他講的是去年通過EUA，還是今年保護效益。」

王必勝說，「若是說今年通過保護效益什麼前夕的，剛剛看到媒體有報導陳時中候選人說絕無此事，剛剛我也去詢問過薛瑞元部長，他說完全沒有這件事，我想這應該又是所謂的烏龍爆料。」

薛瑞元下午出席「111年行政院模範公務人員頒獎典禮」，被問及此事時表示，「這已經不是在做夢，已經是見到鬼了」，自己已經幾十年沒去過貓纜那裡了，自從他建好之後就從來沒去過。媒體另詢問會不會對濫爆料網友提告？薛瑞元表示，「吃飽太閒我管他啊」，人的生命有限，不用浪費時間在這種事情上。

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