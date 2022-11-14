力挫高雄市宿敵　投高拔河隊首奪全國室外拔河賽混合組冠軍

▲南投高中拔河隊勇奪「體育署全國各級學校室外拔河賽」高中混合組冠軍。（圖／南投高中提供）

記者高堂堯／南投報導

過去屢獲世界盃男子、女子組拔河金牌的「台灣之光」南投高中拔河隊，日前參加「教育部體育署111年度全國各級學校室外拔河賽」，首度奪得高中男女混合組冠軍；校方開心表示，10名隊員為自己高中生涯留下美好記錄，也為學校與南投縣爭光。

本次全國賽事於11月5日在國立體育大學舉辦，參賽成員包括張家綸、王偉丞、許佳絨、陳安宇、江夏瑄、宋佳紜、林妤華、宋于恩、陳金峰、池佑恩等10人，在8人560公斤級混合組與過去不曾贏過的高雄市立鼓山高中對戰，眾人一鼓作氣拿下冠軍，教練林子堯也獲得優秀教練獎。

▲南投高中拔河隊擊敗宿敵高雄市立鼓山高中奪冠。（圖／翻攝「教育部體育署全國各級學校室內外拔河比賽」臉書粉專）

校方指出，在室外比賽的技術或體能面，南投高中拔河隊仍有待提升，但教練和選手都知道，密集性訓練是就突破如此困境和奪冠的唯一途徑，「手磨破了、握不住繩子了，就練腳；腳腫了、走不動了，就練腰、練心智。」只有不斷的超越才能奪得榮耀；隊員們在奪冠的瞬間興奮歡呼，將近來訓練、減重、想要奪冠的壓力全部宣洩出來。

▲南投高中拔河隊首奪「體育署全國各級學校室外拔河賽」高中混合組冠軍。（圖／南投高中提供）

林子堯賽後表示，感謝學校和家長的支持，使選手在課程、住宿、用餐及場地設備上一切順利，能夠專心訓練，也感謝隊員們展現堅持到底的精神力，沒讓教練漏氣。

傅國樑校長表示，感謝師生們在這次競賽過程中的付出和全力以赴，對學習負責任的態度也可轉化為自身未來的競爭力，贏得冠軍更能提升學生的自信心與學習動機，進而提升專業素養；過去曾任南投高中拔河隊主委、和學生們一起出國比賽奪冠的南投市長宋懷琳，則祝福學生們更上一層樓，爭取更好的榮譽與成績。