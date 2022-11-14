檢舉魔人傻眼了！警開罰單竟寫錯日期　1200元罰金要退還

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮1名王姓駕駛5月17日被民眾檢舉右轉鹿安橋時沒打方向燈，警依「未依規定使用方向燈」舉發開罰1200元，繳清罰款後，卻收到退費通知書，鹿港警方表示，經查當天也有民眾違規被開單舉發，因警方製單時在違規事實欄時將日期誤植「為5月18日」，進一步向監理站申訴，同步撤銷王男罰單。

▲右轉未打方向燈被檢舉開罰，警因填單日期有誤撤銷罰單。（圖／民眾提供，以下同）

王姓男子表示，他9月時收到了交通違規罰單，因為他在今年5月間在彰濱工業區鹿港區開車時，在吉安路要右轉鹿安橋時沒有打方向燈，依「未依規定使用方向燈」，開出1200元罰單，「的確，那是我的疏忽」，後來也去將罰繳清。

王男說，上週又收到一封掛號信，心想「會不會又是一張罰單」，拿到的卻是來自監理站，內文竟然是退費通知書的公文，理由是警方撤銷免罰，這真的是「天上掉下來的禮物」，就趕快申請，不論如何，也在警惕自己，開車時該遵守交通規則，該打方向燈的都要確實做到。

從罰單上可以看到違規時間為「5月17日17時56分」，但警方製單時，在違規事實欄目，「民眾檢舉案件，檢舉時間111年5月18日汽車駕駛人未依規定使用方向燈」，日期差一天，鹿港警分局五組組長黃元宏表示，分局是接獲到其他民眾申訴「未依規定使用方向燈」罰單日期有誤，因此比照申訴案來撤銷王男的罰單。