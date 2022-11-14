大型翻車現場！跑山男問「北宜現在有鴿子嗎」　釣出所長本人回應

▲許多人熱愛到北宜跑山，違規的現象也時常傳出。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

北宜公路地形相當複雜，有不少熱愛追風的民眾喜歡到該處跑山，因此也有許多員警在場抓違規。一名男子日前在群組詢問，當時北宜公路是否有員警在場，沒想到瞬間釣出警方回應，超糗的經驗曝光，讓不少人瞬間笑出來，直呼「不飆車為什麼要怕警察」。

一名網有在臉書社團「爆廢公社」分享照片，依據照片內容，有位男子中午12點左右在群組發文詢問「請問北宜有鴿子（警察的代稱）嗎」，沒想到慘變大型翻車現場，下秒坪林分駐所所長就出面詢問「你什麼時候要來」，離奇的對話內容讓許多人瞬間被逗笑。

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▼男子詢問「北宜現在有鴿子嗎」，下秒所長回應了。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

這篇貼文曝光，讓不少網友笑翻，不禁留言直喊，「還可以預約哦」、「不飆車為什麼要怕警察」、「原來可以約鴿鴿外拍，這更好」、「我大概13：00過去，準備好攝影機嘿（結果我11：00就飆過去了）」、「國家單位的價格比攝影師還貴餒，光一張追焦1200起跳…還不一定拍得很帥」、「原來可直接約…拍清楚…追焦照。」

▲超糗的事件在網路上曝光，男子也不禁傻眼，不曉得為何會上爆料公社。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



這篇貼文曝光後，詢問是否有員警的人也出面回應，「笑死，我怎麼上爆料了」，而坪林分駐所也說明，哪裡需要員警，他們就會往那裡去。

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