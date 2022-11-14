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陳時中競辦：蔣萬安是「矽谷新創律師」還「服務中資」？

▲▼蔣萬安「台北找（早）安」街口拜票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部14日揭露，國民黨台北市長候選人蔣萬安矽谷律師經驗，實質替中資企業服務與新創無關，認為蔣自稱矽谷新創律師，視矽谷經驗為重要經歷，但卻不敢細說業務內容，痛批蔣萬安欺騙北市民，更酸與新竹市長候選人高虹安爭奪「膨風安」稱號。

競總發言人林楚茵表示，蔣萬安自稱直接參與的跨國併購案之一，就是南韓最大拍賣網站Gmarket與eBay進行併購的談判協商，卻又被聯電前董事長曹興誠指出Gmarket與eBay的併購案於2009年4月才完成，但蔣萬安早在2月就遭到WSGR事務所資遣，後來蔣萬安於2010年2月加入Crone&Rozynko，而該公司其實是一間為中資服務的律師事務所。

林楚茵指出，蔣萬安在面對這樣的質疑時，不敢回應真正的問題，只能用逃避的方式回應民進黨不瞭解矽谷多元創新的精神。她要問，蔣萬安過去面對每日一問的時候永遠不答，這就是蔣萬安的「閃躲DNA」，難道蔣萬安連自己的矽谷經驗、服務中資都不敢講出來嗎？請問蔣萬安到底承接過哪些案件，服務的客戶到底是誰？

台北市議員梁文傑指出，蔣萬安2010年在矽谷的Crone&Rozynko事務所工作，這家律師事務所主要業務是為中資公司服務，幫中資公司在美國融資、買殼和上市櫃，服務客戶對象包含：中國瑞達電源有限公司、寶生鋼鐵製品有限公司、邢臺鋼鐵有限責任公司、黑龍江維康生物科技集團、青島紅冠皮鞋、中國東北石油控股公司、中國康太仙人掌生物科技公司、中國西藍天然氣公司等，這些公司跟矽谷科技創新有什麼關係？另外，這些經歷，蔣萬安在他的經歷及自傳裡卻完全不提，如果這些經驗正大光明，為何從來不講？

另對於蔣萬安今天回應「美國都不擔心，民進黨擔心什麼」等語，梁文傑表示，美國政府現在很擔心在美國上市和募資的中國企業，最近有88家被列為特別監管名單，另有5家在美國上市的中國企業，包括中國人壽、中國石油、中國鋁業、中國石化與上海石化都被逼下市，請蔣萬安不要鬼扯。

競總總幹事吳思瑤表示，矽谷經驗成為蔣萬安參選的口頭禪，但他卻不知道矽谷經驗已經是台灣中央政府的現在進行式，不知道中央政府現在跟矽谷的各項合作是史上最多。她諷刺，蔣萬安的矽谷經驗原來就是一個打雜、跑腿，或者是為中資服務的經驗，所以提不出如何將矽谷經驗如何運用在市政的政策，蔣萬安身為台北市長候選人，卻不瞭解中央政府早已跟矽谷嫁接各種產、學、研的合作，而陳時中才是唯一能夠結合中央資源溢注，有國際視野，能夠讓台北與矽谷有進一步產業鏈和學術各項交流的台北市長。

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