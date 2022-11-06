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2022桃園社造博覽會登場　遊逛多元共榮屋等6個展區集章換好物

▲2022桃園社造博覽會登場

▲2022桃園社造博覽會平鎮區登場。（圖／楊禮琳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園社造博覽會5日在新勢公園舉行開幕，市府文化局表示，今年社造博覽會活動從5日到13日，除了能遊逛6個展區集章兌換社區好物、票選社造咖抽獎活動外，還有假日創意市集展售豐富的地方產品，以及超過50場的免費手作體驗課程、社區表演和社造小學堂活動，歡迎大小朋友一起遊覽社博會，來做社造咖。

▲2022桃園社造博覽會登場

▲遊逛多元共榮屋等6個展區集章換好物。（圖／楊禮琳提供）

其中，在多元共榮屋中，有來自慢飛天使社群的桃園市築夢家族社區兒童發展協會、在地藝術家众藝術，及來自立信社區發展協會、范美幸及歐彩萍及大桃園鄰合關懷發展協會所代表的新住民社群及公民記者協人會，和由長照工作者林治萱和Podcaster 播客主楊禮琳，在關注照護者和特殊兒受教權為核心的倡議工作坊等眾多社群聯合策展，大家各自以多元的角度為自己的社區、社群發聲倡議。

▲2022桃園社造博覽會登場

▲▼多元共榮屋展區社造成果。（圖／楊禮琳提供）

▲2022桃園社造博覽會登場

文化局強調，社造的核心價值是「造人」，培養「市民」成為「公民」，三人成眾(众)，三個人集結起來便可產生集體力量，共創美好生活。因此，今年桃園社造博覽會的策展理念以「人」為核心，訴求「众生共好」，呈現桃園各地的人們攜手打造美好家園的努力，就像萬花筒般，在共同生活的土地上綻放充滿生命力的花朵。

▲2022桃園社造博覽會登場

為了讓更多民眾能夠親近社造，今年活動移師平鎮，在新勢公園、新勢市民活動中心及老街溪河川教育中心舉行；位在老街溪旁民眾喜愛休憩的新勢公園，設置社造願景館、區域共好所、多元共榮屋、時光故事屋、食農生態柑仔店、漫蔓發聲台共6個展區，展出56個公民社群及區公所年度社造成果。其中3區戶外木作展館，特別與全國唯一建築實驗中學－大溪汗得高中技術合作，由師生手工打造，發揮社造共創精神。

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