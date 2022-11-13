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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉失控狂飆2公里！撞死2人「高中生當場喪命」　恐怖現場曝

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東潮州饒平縣日前發生死亡車禍，涉事駕駛表示，他開特斯拉準備停車時，車子突然失控高速狂奔2公里，接連撞上2輛摩托車和2輛單車。事故最終造成2人死亡，包括一名高中生。

▲▼ 特斯拉失控撞死人。（圖／極目新聞）

▲該輛特斯拉最後撞上一輛大貨車和麵包車後才停下來。（圖／極目新聞）

據《極目新聞》報導，詹姓駕駛的兒子透露，父親5日上午6時許，駕駛特斯拉到自家經營的水泥店門口準備靠邊停車，然而踩下踏板時發現很硬踩不下去，無法停車，按下「P檔」車也沒有反應。

他接著表示，父親只好開車繼續往前行駛，向左打方向駛上水泥路面後，車子突然加速，中途猛踩剎車也毫無作用，車速越來越快；約1.2公里後，避讓不及撞到同向行駛的一輛摩托車，隨後又擦碰到對向車道的一輛自行車。

▲▼ 特斯拉失控撞死人。（圖／極目新聞）

▲▼ 事發前監視器畫面。（圖／極目新聞）

▲▼ 特斯拉失控撞死人。（圖／極目新聞）

該輛特斯拉在左前輪已爆胎的情況下，仍在繼續高速行駛了約1.4公里，在此過程中，撞到一輛三輪摩托車後，又撞上一名騎單車的高中女生，最後撞上一個商鋪門口的大貨車和麵包車後才停下來。

最終，事故造成兩輪摩托車駕駛和騎單車的高中生當場身亡，三輪摩托車駕駛受重傷，騎自行車的人和父親也受傷，多輛車損壞。

▲▼ 特斯拉失控撞死人。（圖／極目新聞）

▲涉事特斯拉嚴重損壞。（圖／極目新聞）

據家屬介紹，涉事駕駛今年55歲，以前是貨車司機，有20多年的貨車駕駛經歷，身體健康，事發當天開的是特斯拉MODEL Y車型，是去年11月初從朋友處轉讓過來的新車；目前，父親仍在醫院接受治療，肋骨斷了幾根，腦震蕩，暫時沒有生命危險。

詹男表示，父親從昏迷中醒來後，第一句話就是問自己撞了多少人，在得知造成2人死亡3人受傷的結果後，一直非常愧疚難受。

事發後，當地交警介入調查，詹姓家屬當天就向特斯拉廠家反映了情況。交警經過檢測，排除了駕駛酒駕、毒駕的可能，表示要對車輛進行檢測，目前鑒定結果尚未出來。特斯拉廠家的2名工作人員曾到場調查，目前尚未給出一個確定的說法。

特斯拉中國官方客服人員表示，目前關於該起事故的具體情況暫不掌握，已將記者反映的情況轉給後台專員處理，之後會有專人負責對接。

▼ 事故現場。（圖／極目新聞）

▲▼ 特斯拉失控撞死人。（圖／極目新聞）

▲▼ 特斯拉失控撞死人。（圖／極目新聞）

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