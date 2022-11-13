蔣萬安政見發表5分鐘沒用完被酸爆　她：幕僚該打屁股

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨候選人蔣萬安12日參加公辦政見發表會，但發表完還剩下5分鐘就結束，使無黨籍台北市長候選人黃珊珊酸「照稿唸」後就沒東西，民進黨台北市長候選人陳時中也稱「滿訝異」的。陳時中競總總幹事吳思瑤表示，「蔣萬安沒料沒凍頭，政見會30分鐘撐不完！這麼好笑，不能只有我知道！」並指老闆沒料照稿唸，沒能力即席發揮，幕僚應該打屁股。

吳思瑤表示，蔣萬安的「異於常人」再下一城，內容空洞，能力薄弱，此為異於常人之一，這已經由兩屆立委表現平平，參選市長沒有政策清楚呈現，蔣萬安的草包幾乎已經是全民共識；第二，應變能力也異於常人，「蔣楞楞」從阿嬤路倒他不知所措、颱風不救災先跑攤拜票、到掃街拜票擋救護車，「蔣公子」因為出身權貴，以致於生活能力異於常人，活在平行時空。

吳思瑤還說，蔣萬安30分鐘發表政見居然撐不完，還剩下5分28秒就謝謝大家，何況還有超過一半時間還在扯疫苗、疫苗、疫苗，作為從政者，這點真是讓她覺得不可思議，差點從椅子上掉下來，「我過去幾次選舉，不論是議員到立委， 時間總是不夠用，恨不得有三小時可以發表政績跟政見啊，陳時中更是。我們在替阿中準備不管是辯論會，或是政見發表會，最大的挑戰就是要把高達170多項政策能夠精煉再精練，濃縮再濃縮，才能在有限的時間講述亮點與重點。」

吳思瑤說，之前在廟口說政策，第一場的時間沒拿捏好，陳時中政策硬是講了38分鐘才喊卡，連總統蔡英文都覺得實在太厲害了，老闆沒料照稿唸，沒能力即席發揮，幕僚應該打屁股，讓老闆在螢幕前草草結束，這種還剩5分28秒的尷尬，實在史上奇觀，這種矽谷律師，只是跑腿打雜，不證自明，這種空殼候選人，只為聽爸爸的話而從政，台北市民慎防。