ET專訪／特許經濟VS.市場競爭　李問提解方改善「3缺」困境

▲李問盼透過新的政治文化，為馬祖注入活水。（圖／李問提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今年首度提名連江縣黨部主委李問參選縣長，10名黨籍候選人更組成「大黃魚戰隊」。李問針對人口、產業、能源3面向提出實際政見，盼改善馬祖現在面臨的「3缺」困境，例如他主張建造社會住宅、鼓勵產業發展多元化，鼓勵民間企業取得土地，減少對中央補助的依賴，並提出推動再生能源、離島加成制度等構思，盼馬祖可成為首座「生態綠能示範島嶼」。

▲李問自2020立委選舉後蹲點馬祖，並推動成立連江縣黨部。（圖／李問提供）

李問受訪指出，馬祖長期面臨「3缺」的問題，缺人工、缺住宿、缺土地，儘管最近幾年在觀光業方面帶動青年回流，已經有一點成效，但仍然需要觀光業之外的其他就業機會，例如他首度提出馬祖人口政策，目標要讓馬祖的常住人口在未來8年內成長到1萬人以上，促進「人口紅利」與民生經濟改善，因為現在馬祖戶籍約有1.3萬人，但實際居住的人口僅一半多一些，若是能增加常住人口，將可徹底改變及提升馬祖的經濟。

李問並指，馬祖因政府各項用地規劃不足，無法滿足民眾的需求，近年來許多年輕人想要回來馬祖居住，卻苦於沒有居住空間或就業機會，企業想投資設廠，也沒有產業用地可以使用，而且馬祖租金行情比外界想像的高，套房月租金額約8千元左右，幾乎與台北相當。因此，他主張應該建造「只租不賣」的社會住宅，同時參考林口青創基地等案例，設立青創基地及輔導培訓課程，並應劃設產業用地，鼓勵多樣化的在地產業發展，參考金門、澎湖的簡易加工產業，鼓勵發展民營製酒產業、特色農漁食品加工業，促進產業發展多元化。

值得一提的是，針對產業政策，李問拋出「拒絕特許經濟，鼓勵市場競爭」的構想，因為馬祖在產業發展、營造工程、海運運輸都長期仰賴公營企業或單一航商，各行各業都只有一家獨大，且靠政府標案資源支撐，無法吸引民間廠商投資營運，「我認為現在的時機，馬祖應該要鼓勵更多民間企業取得土地，創造良好的環境投資發展，如果鼓勵民間企業發展，不是也可以創造更多稅收來源，減少對中央補助的依賴？」

李問直言，「如果公部門不推動或者維持自由市場，將無法創造更多的就業機會，如果年輕人沒有機會在馬祖穩定就業、創造消費，馬祖的生活品質又怎麼能提升？如何為馬祖的未來發展，帶來希望？」

另對於能源政見，李問亦提出獨到見解，他認為，馬祖有潛力成為生態綠能的示範島嶼，因為馬祖人口與用電規模都不大，不過卻面臨離島電廠主管人力從缺，難以招募人才及人員流動率高等困境，因此，必須專門為離島特殊地區建立留才制度，研擬內部考核升遷機制，另外，馬祖的儲能設施2023年底即將完成，未來若能配合儲能設施，馬祖也將能發展風力發電、太陽能發電，再搭配傳統柴油發電，以多元的發電來源，分散停電風險，「這是跟台灣本島非常不一樣的條件，也讓馬祖再生能源的發展，特別有潛力。」

▲民進黨候選人組成「大黃魚戰隊」向鄉親拜票。（圖／翻攝自洪申翰臉書）