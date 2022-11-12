LIVE／大咖站台拚氣勢迎勝選！　民進黨凱道大造勢晚間登場

▲民進黨舉辦「為台灣鼓舞」凱道晚會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨12日晚間將在凱道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，請來總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌外，「南霸天」高雄市長陳其邁也北上站台支持，要在最後倒數階段幫台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍注入強心針。《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

黨主席、總統蔡英文日前在臉書呼籲，從2016年、2020年，到去年四大公投，每一次台灣最關鍵的時刻，大家都聚集在凱道，團結最大的力量，守護台灣。因為有大家站出來，守護了執政的路線，台灣也能夠穩健發展，獲得世界的肯定。今年年底11月26日的這場選舉，不只是地方選舉，而是關乎台灣執政的方向、台灣未來的發展，以及台灣的民主，需要每一位台灣人挺身而出。

民進黨說，本次1112「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會活動，特別邀請高雄市長陳其邁北上助講，這是陳其邁拚連任以來，首度北上站台。陳其邁呼籲民眾，11月26日一定要出來投票 ，讓會做事的人，為台灣打拚。造勢晚會也將安排神秘的小彩蛋，讓晚會不僅連結北、高，也連結台灣與全世界。

本場晚會也特別邀請來自高雄的知名樂團《滅火器》進行「開場演出」，讓活動一開始就進入高潮，與高雄市長陳其邁一起提醒民眾務必要慎重投票，讓進步不回頭。另金曲台語歌王王俊傑、獨立樂團未來式樂團，也將合體串場演唱「顧台灣、拚未來」等選戰歌曲。邀請民眾在明晚六點進場，七點晚會開始，在凱道集結為台灣鼓舞、為候選人加油。