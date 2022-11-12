路上見警車...失聯移工衝按摩店「秒脫衣趴床上」　裝傻騙警被逮

▲桃園警方兵分多路執行「清樓專案」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

失聯3年的越南籍23歲阮姓男移工，11日在街上見到警車立即躲進一旁按摩店內，眼尖員警立即進入店內盤查，發現該阮姓男子已經火速脫掉上衣趴在按摩床上，員警詢問時，阮男示意自己聽不懂國台語，並推說自己沒帶證件，連生日都記不起來，經過員警反覆溝通詢問，阮男見無法辯解坦承是失聯移工，全案移請移民署桃園專勤隊收容。

▲▼針對轄區內旅、賓館、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所，進行全面清查。（圖／桃園警分局提供）

為強化治安維護民眾安全，桃園警察分局依據內政部警政署規劃，於昨日14時至18時，兵分多路執行「清樓專案」，針對轄區內旅賓館、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所，進行全面清查。

▲並查獲失聯已3年越南籍移工，赤裸上身躱在按摩店。（圖／桃園警分局提供）

15時30分許，景福所巡佐黃建誌及警員王紀翔執行旅賓館清查勤務時，發現有名男子見到警車立即躲進一旁按摩店內，員警進入店內盤查，發現該阮姓男子已經脫掉上衣趴在按摩床上，員警詢問時，阮男示意自己聽不懂國台語，員警請店內越南籍員工協助翻譯，阮男卻推拖自己沒帶證件，連生日都記不起來。

經過員警反覆溝通詢問，阮男見無法辯解，坦承自己是失聯移工，期間都在各處建築工地打零工維生，剛到桃園準備找工作，沒想到遇到警察盤檢，就跑到按摩店假裝客人想躲避一下，最後還是被逮。