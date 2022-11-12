市長辯論會下午登場！陳其邁用「成績單」對決　她濃縮政見回擊

▲高雄市長辯論會將登場，陳其邁將正面對決柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長辯論政見會將在今（12）日下午2點登場，4位候選人包含陳其邁、柯志恩、鄭宇翔、曾尹儷都將出席參加。由於今天政見發表時間只有5分鐘，陳其邁預計要向市民報告這2年來努力的成績單，以及提出「再拼4年」的發展願景；柯志恩則努力將眾多產業、空汙、年輕人薪資等政見濃縮成5分鐘，讓大家理解。

▼陳其邁預計向市民報告2年來的努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

選戰倒數最後14天，今天的候選人政見申論流程，下午1點20分由4位候選人先抽籤發言順序，接著政見辯論會將於2點正式開始，主持人會說明辯論方式與規則，並介紹發問者及候選人。

接著依候選人現場抽籤決定的發言序號 ，由1、2、3、4 號順序依序申論政見，每位候選人僅有5分鐘時間。政見發表完後，則由4位發問人發問1分鐘，各候選人就同一問題依發言順序回答，每位候選人5分鐘。發問人名單分別為高雄科技大學校長楊慶煜、高雄醫學大學校長楊俊毓、中山大學教授郭瑞坤及高雄師範大學教授游美惠。

陳其邁預計在政見會的時候，要向市民朋友報告這2年大家共同努力的成績單，也會提出再拚四年高雄未來的發展願景。希望在11/26的時候，選民及所有的市民朋友能夠給予我們機會，他會更謙虛地來傾聽民意，全力拚市政，讓高雄更好。

▲▼柯志恩曝辯論會最大挑戰是政見發表只有5分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩則說，從下來高雄之後，自己勤走基層，還有不斷跟議員討論，對高雄非常有感，但政見發表只有5分鐘，有這麼多的訊息、那麼多的政見想跟大家來陳述，5分鐘時間怎麼把他濃縮，讓大家都理解，是最大的挑戰。

至於有準備哪些政見以及提出的議題或策略？柯志恩說，當然會告訴大家如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水高起來，這些都是在政見發表會當中，希望能夠聽到各市長候選人提出解方的。