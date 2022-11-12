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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

101旁豪宅區竟有人沒錢葬父　他棄百萬年薪掀家庭革命仍要參選

記者游宗樺／台北報導

「怎麼離101這麼近的地方卻有這樣的事？」北市信義區景新里長候選人張智翔說，日前曾得知里內有民眾家境困難，連辦父親葬禮都有困難，不禁讓他感嘆在北市收入名列前茅的地區，竟然隱藏這樣的陰暗悲劇，也使他毅然放棄百萬年薪的國際航運物流工作，投入選戰，想要將公益的力量導入，發展故鄉。

▲▼景新里里長參選人張智翔。（圖／記者游宗樺攝）

▲張智翔表示，因聽聞里內有民眾家境困難無錢葬父，感嘆城市有明顯發展差距，因而毅然參選。（圖／記者游宗樺攝）

張智翔說，大學畢業便投身國際航運物流業10餘年，加上遇到近期的「航海王」航運高峰期，收入最高時可達年薪百萬元，突然拋下羨煞眾人的薪資待遇，也讓家裡一度掀起小小的家庭革命，由於並非出身政治世家，放棄穩定的工作讓父母的反對力道十分巨大，但這一切都是起源於社區內的一則小故事。

▲▼景新里里長參選人張智翔。（圖／記者游宗樺攝）

▲張智翔說，曾在拜票時遇到阿姨的貼心提醒，讓他心暖至今。（圖／記者游宗樺翻攝）

張智翔表示，自己平時就有參與公益，但真沒想到，就離台北101僅一路之距的自家社區，竟有住戶連父親過世都沒錢安葬。當時得知，有戶人家的父親過世，卻不知如何申請補助也無力安排，因此自己便協助聯絡各項社會資源，同時募款幫助他們度過難關，這也是這次競選的政見，景新里雖然在台北101正對面，里內有知名豪宅，但多數住宅仍屬舊社區，因此想要將公益的力量導入，結合一些想要投身公益的住民，讓這個地方能共榮發展。

提到從小生長的地方「四四南村」，張智翔回憶，早前眷村生活的大家鄰里關係是很近的，甚至有時候根本不用回家吃飯，到鄰居家拿個碗筷就可以跟別人家的小朋友一起坐下吃飯，人跟人的關係緊密程度，是現在都市生活很難體會的「現在看起來是無私的互助行為，在當年叫做『理所當然』」。

▲▼景新里里長參選人張智翔。（圖／記者游宗樺攝）

▲景新里里長參選人張智翔。（圖／記者游宗樺攝）

但關於現在四四南村的發展情況，張智翔指出，現在四四南村的商業味稍嫌濃厚，反而失去當初想保留眷村文化跟記憶的初衷，未來想要將眷村文化跟公民會館做結合，透過口述的方式，將眷村文化活化，讓更多人能真正認識這裡。

身為初次參選且無政黨後援的里長候選人，張智翔提到，自己每天固定到市場拜票，其中對一位阿姨印象深刻，她平常對拜票反應冷淡，但那天外面下著小雨，阿姨卻突然關心起自己，說「年輕人身體好，可是要好好保重，才能夠服務我們大家，看到你這樣淋雨真得很心痛。」當時聽到這一句話，心裡就暖暖的，不知道臉上的是雨水還是淚水，回想起來還是十分感動。

而在拜票的時候，張智翔笑說，很多里民看到文宣照片，常常說覺得自己長得很像陳漢典，開口說話時，又有人說聲音像黃子佼，只能說這2位藝人都十分優秀，如果這樣能幫助選情，感覺也滿好的。

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