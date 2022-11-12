美好生活進行式！彰化以穩健施政、創新服務綻放更多精彩

圖、文／彰化縣政府提供

「美好彰化，希望城市」的施政願景，是王惠美對故鄉發展的殷切期盼與具體實踐。2018上任時的最大挑戰，是如何在高達264億的縣政債務下，落實競選的承諾，從兒童到長輩的社會福利，青年的就創業問題，到產業競爭力的提升以及都市整體發展，彰化以有限的資源，綻放最耀眼的花朵，在建縣300年之際與縣民攜手打造理想家園，開創不凡的未來願景！

▲從政28年來，王惠美所做的一切，都是希望讓故鄉更好。

青年能為城市發展帶來活力，彰化於今年成立「青年發展處」，以「專案扶植」、「專業扶佐」、「專家扶助」的創業三扶貼，打通青年創業任督二脈，並且活化閒置空間為青創基地，如和興青創基地、卦山村、中興莊，以公益換租或補助形式，降低創業成本壓力。王惠美表示，「彰化需要青年發揮創意共同打拼，縣府搭建各種舞台，使青年在這裡發光發熱，更重要的是，讓彰化不只是年輕人的老家，更可以是他們的『新家』」！

對於青年在彰化成家立業所面臨的擔憂，縣府也都想到了。除了育兒津貼，0至2歲公托倍增計畫，讓家長安心托育、放心上班。為提供孩子快樂學習環境，縣府補助37所學校，營造美感校園場域；並且接軌全球教育方針，以數位及雙語為先鋒，打造36座英文愛的書庫、2所AIoT智慧聯網教育中心、5間自造教育及科技中心及第1所「元宇宙智慧館」；更深耕閱讀教育，於教育部閱讀磐石獎勇奪全國第二佳績。

▲彰化藝術高中「元宇宙智慧館」以「教師增能」、「學生自造」與「環境升級」三主軸來推動，並結合地方特色開發四大課程。

面對人口高齡化，縣府規劃整合式的長照、衛生與高齡社福服務，布建51處長照服務據點，其中包含6間綜合型長照衛福大樓，將衛生所、日照中心、托嬰中心、育兒親子館等服務整合，從小照顧到老，被稱為「新彰化模式」。長照服務在彰化縣已經將近8成的涵蓋率，遠高於全國的平均。縣府持續努力建置社區照顧關懷據點，希望達到一村里一據點，四年來已倍增至324處，一國中學區一日照布建之政策也即將達標。

▲縣府將在埤頭興建彰化第一棟住宿型綜合式長照服務大樓。

號稱中小企業原鄉的彰化，擁有堅強的產業實力。為提升國際競爭力並接軌2050淨零碳排，王惠美主動盤點土地、積極協助企業排除投資障礙，成功引資破兆元，以扶搖之姿邁向第三大工業大縣。為解決缺地問題，縣府積極推動打鐵厝產業園區、水五金田園生產聚落、彰化交流道特定區、擴大彰化市都市計畫等計畫，以及二林精密機械園區開發案；此外，縣府也祭出「青年創薪加倍獎勵」，與企業共同為青年加薪，並舉辦多場就業博覽會及徵才活動，寫下全國失業率最低、約3.8%的傲人數字；。

面對氣候變遷與缺工問題，務農的經驗與傳承遭受嚴重挑戰。為提高產能、穩定品質及追求永續經營，縣府導入「智慧農業」，朝向省時、省工、省力的目標，並配合淨零趨勢，打造生生不息的「循環農業」，翻轉產業的既定印象，為下一代種下綠色永續的種子。

▲為使農友與業者能就近於縣內檢驗及提高自主管理意願，縣府向農委會爭取於明道大學設立農藥質譜快檢實驗室，已於今年啟用。

王惠美表示，為彰化縣民推出的各項政策與建設，將由「一軸一環雙樞紐」的便捷交通路網串接起來。盼了20年的彰化鐵路高架化終於通過，台中捷運綠線延伸彰化及彰化捷運輕軌路網也如火如荼推動中，擁有舒適的軌道運輸，不再是遙遠的夢想。此外，東彰快速道路、延伸台76線至台61線等路網的成形，也將串起縣內八大生活圈，平衡各區域發展。為加速彰化交通建設，縣府於今年10月成立交通處，將分散在各局處的業務進行整合，透過專業解決交通瓶頸，讓交通更順暢、省力、安全，為彰化建立百年都市發展的願景。

▲中彰攜手斥資32億元興建大肚和美跨河橋梁，開通後兩縣市往來只要1-2分鐘。

近來彰化守護水環境有成，屢獲環保署評鑑優等與特優，在社會與經濟面向更是表現突出，暴力犯罪發生率最低，為全台最敢生小孩的縣市，拿下2022《今周刊》永續城市大調查「永續城市優等獎」；在《遠見》縣市總體競爭力評比成為大黑馬，為全國最進步次多的縣巿，治安全國第二僅次桃園，生活品質與現代化全國第三、非六都第一。彰化的永續治理奏效，「最接地氣的縣市首長」王惠美繳出亮眼成績單，從青年就創業、育兒教育、智慧農業、科技產業、長青樂齡到交通建設，穩紮穩打奠定宜居城市基礎，也為建縣300年的彰化開啟新頁。