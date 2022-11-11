桃園農村青年創新成果　三和青創基地展出農村社區創新力量

▲桃園市農村青年創新計畫成果發表會。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「111年桃園市農村青年創新計畫」成果展， 11日起迄13日於龍潭區三和青創基地舉辦。市府副秘書長邱俊銘表示，此次除展出6處示範場域，也發掘20個兼具創意理念與特色議題的嘗試創新提案，期以青年們的創新力協助桃園農村社區於生活、生產及生態面向，循環永續發展並樹立SDGs永續農村參考典範。

邱俊銘說，桃園市政府農業局透過農委會水土保持局農村再生相關計畫，長期協助桃園在地農村社區發展，本年度為鼓勵桃園在地青年聯合農村再生與培根社區組織，共同組隊參與提案徵件、專案輔導與規劃執行等合作，於今年4月辦理桃園市農村青年共創示範行動計畫甄選活動。

▲副秘書長邱俊銘參觀特色好物。（圖／農業局提供）

活動以有創意、公益性、故事性底蘊之農村場域軟硬體提升，打造農村地景敘事20個亮眼議題、推動6處示範場域改善合作，鼓勵在地農村青年以桃園農村再生與培根社區為實施場域，解決農村三生發展相關問題為標的，呼應農村六大議題：1.「里山韌性」、2.「生態保育」、3.「循環農業」、4.「創新技術」、5.「友善食農」、6.「青創農藝」；期能推動農村創新發展，攜手打造韌性桃園農村。

今天起迄13日的成果發表，有此次計畫6處示範點成果影片，並由獲選桃園市農村青年共創示範行動計畫6組最優組農村青年團隊，包括：鍾雪珍(山東社區/銀髮樂活市民農園服務計畫)、王姿怡(三民社區/智慧農產鍊-三民領軍來實現)、陳鉦翰(大北坑社區/似室而非‧好室發生中)、屠崇軒(內柵社區/少年郎的春天-打造希望種籽學堂)、黃承紹(三洽水社區/三合青創基地-里山環境資源活用及改造計畫)及胡瑄芸(三洽水社區/結合智慧科技提昇三洽水河谷茶產業永續發展計畫)等6位青年代表，透過沙龍座談與參與者分享執行計畫相關的點滴。

農業局長郭承泉表示，成果展除了有靜態展示，還有6位農村青年帶來其社區相關特色好物，提供參觀民眾於現場進行農藝體驗，現場體驗優惠名額有限，歡迎民眾上網搶先預約。另外，還有農村議題、青年團體表演，不妨趁周末假日到龍潭三和基地以行動支持桃園農村青年在地發展。