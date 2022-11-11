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高端下架「澄清陸資新聞稿」遭控施壓　王必勝：和衛福部無關

▲▼11/9中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國民黨發言人黃子哲在臉書表示，高端公司澄清二期臨床試驗委託「丘以思」新聞稿在官網悄悄下架，質疑是遭到衛福部施壓。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，不清楚下架的內容為何，衛福部也沒辦法像蔣萬安團隊一樣天天盯高端，「可以很肯定的說，這些跟衛福部無關。」

高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，王必勝日前在臉書PO文直指該議題是烏龍選舉操作「有人還牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴」；最後還意有所指的感嘆「為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拼命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。高端隨後也發表新聞稿澄清陸資爭議，但該篇文章已從官網下架。

黃子哲在臉書提到，「既然高端疫苗被政府認定是國安產品，如今臨床試驗數據恐遭對岸掌握，一向高喊『抗中保台』的民進黨或綠營人士竟然通通噤聲不語。」更質疑「難道國安遇到高端就轉彎？還是當時陳時中根本就是違法採購，現在不敢承認，只能閉嘴，怕影響選情？」

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王必勝今（11）日在指揮中心被問及此事時表示，自己完全不知道高端公司下架什麼，「我們不像蔣萬安團隊天天盯高端」，但指揮中心這些日子都沒跟高端聯絡，也沒討論相關的事情，因此自己敢很肯定地說，這些作為跟衛福部無關。

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