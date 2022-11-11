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李義祥僅依過失致死判5年！被害家屬「無法接受」：1條命只值1月？

▲▼「太魯閣號49死」李義祥遭推倒下跪道歉。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲「太魯閣號49死」李義祥僅依過失致死判刑5年，罹難者家屬難以接受將提上訴。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者陳韻如／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2021年4月2日發生出軌事故，造成49死、213人輕重傷。全案歷經一年多審理，主嫌李義祥被判過失致死5年、採購法3年，合併判處7年10月徒刑，移工華文好則無罪。判決結果出爐後，被害人家屬氣憤表示難以接受，「造成49條人命死亡，只依過失致死罪判了5年的刑度，一條人命1個多月？」後續將會提出上訴。

這起事故共造成49死、213人輕重傷，讓家屬悲痛不已，而法院今日審結，罹難者家屬昨日重返事故現場悼念，一行人面對大海靜默悼念大約半個小時。「太魯閣的眼淚」自救團體發言人王薇君表示，每一次的審理對家屬們來說都是將傷口再一次撕開，希望司法能還給他們正義，不要再讓類似的憾事發生。

不過，今日判決結果出爐，釀成事故的主嫌李義祥被判過失致死5年、採購法3年，合併判處7年10月徒刑。

對此，被害者家屬團體「太魯閣的眼淚」在臉書發文表示，對於這樣的結果，「我們很難以接受。」貼文中寫道，太魯閣發生至今590個日子，家屬仍難以相信，明明是一場可以不要發生的意外，卻奪走了他們最愛，「無論日子如何絕望與椎心，我們始終對於司法有一絲的寄望」。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，造成49死、213人輕重傷。（圖／記者黃國霖攝）

「太魯閣的眼淚」表示，他們知道法院很努力把每一個認定有罪的被告刑度都判到最高，「但我們很難以接受。」尤其是華文好無罪的部分，他與李義祥用著極其危險的方式拉動大貨車，進而造成大貨車掉落邊坡而釀災，但卻是無罪，「這樣的判決結果在告訴台灣社會，未來工程的施作者也不用兢兢業業地注意工地安全，可以像本案華文好一樣草率行事，這樣的結果不用說是我們被害人，相信整個台灣社會都是很不能接受的。」

「太魯閣的眼淚」提到，李義祥被判刑7年10個月，最終執行刑還比不在場的被告（台鐵工程司潘堂益被判刑8年10月）還要低，法院沒有採納家屬主張應以殺人罪審理判決，而李義祥於事發後沒有為任何積極救助、在場冷眼旁觀的行為不成立肇事逃逸罪，「我們也難以接受。」

「太魯閣的眼淚」悲憤表示，這起事故造成49條人命死亡，卻只依過失致死罪判處5年的刑度，「一條人命1個多月？」因此，他們將會提出上訴，繼續強力主張李義祥涉犯的是殺人罪，「也要告訴天上 49 位天使，我們不會放棄為您們討公道的。」

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