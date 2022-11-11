▲游盈隆預測民進黨將輸台北、桃園。（圖／台灣維新提供）



實習記者李密／台北報導

九合一大選邁入倒數，前總統陳水扁日前預言民進黨是「保七大作戰」，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆11日指陳水扁的預測是神來之筆，巧妙運用民調正負三的誤差，最差是4、最好是10，是非常安全的講法。另外，他也預估民進黨台北、桃園市會輸。

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）



日前陳水扁回母校台大演講，並在講座中回答同學對九合一大選的提問，陳水扁說這次民進黨是「保七大作戰」，不過因為民調有正負三的誤差，因此最差是4、最好是10。

對此，游盈隆今天在節目《新聞千里馬》中表示，陳水扁確實是民進黨內最會選舉，也是最懂選舉的。他認為陳水扁的「保七大作戰」是神來之筆，利用民調正負誤差3的特性，最差4、最好10，如果陳把民進黨選情講得太爛會挨罵，講太好又講不出口。

游盈隆分析，選舉到目前為止，民進黨仍然是兩都兩縣，至於能往上加多少，「看起來越來越少」。游盈隆說，民進黨現在圈內在傳的「坐四望十二」，四是高雄、台南、屏東、嘉義，其他的都是「望」，目前還不穩定。

此外，游盈隆說最近聽說屏東選情告急，如果屏東也淪陷，那情況就會與2018的高雄一樣，「衝擊一定難以想像。」若以歷屆大選來看，只要地方大選表現好，總統大選也會比較好。不過現在民進黨只剩兩都兩縣，如果還想展望2024，必須要有危機意識。他也直言，對民進黨來說，「台北和桃園已經相當危險，即將失去這兩個地方」。