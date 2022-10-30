網搜小組／鄺郁庭報導

因一場萬聖節盛事，南韓梨泰院29日晚間發生大規模推擠事故，至少造成151人死亡、82人受傷，失蹤通報超過2千多宗，令全球震驚不已。就有台灣網友直呼難以想像，因為很少聽說類似事件。不過，很少聽說不代表沒發生過，在27年前，台灣就發生過一場踩踏意外造成64死，那就是台中「衛爾康餐廳大火」事故。

▲台中衛爾康西餐廳舊址求售，先前傳出半年砍4千萬找買主。（圖／翻攝Google map）

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據維基百科，台灣記載的踩踏事故有3件，分別為1963年發生在當時還是桃園縣的「中壢中山堂踩踏事故」，造成14死、21傷；再來是1966年，發生在基隆市的「大世界戲院踩踏事故」，釀成7死、9傷；最後就是1995年台中市「衛爾康餐廳大火」，64死14傷（一說為11傷），為台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災與踩踏事故。

1995年2月15日晚間7時，正值晚餐時間，位在台中市西區台中港路二段（現為台灣大道）52、54、56號上的衛爾康西餐廳人潮聚集，卻發生瓦斯外洩引發火災。起火點位於主樓梯旁，加上餐廳一、二樓逃生通道，分別被磚牆及金屬浪板封死，員工及顧客無路可逃。

至於火災和推擠事故有何關係？當時一位義消分隊長表示，搶救人員在二樓窗口附近發現多數死者，呈互疊倒在靠窗的位置，研判火警發生後，火勢迅速蔓延加上只有一個出口，現場客人紛紛擠到窗邊，但因為有些人不敢往下跳，造成人擠人的情況，外加情勢緊張，相互推擠、自行踐踏成傷再遭火焚，所以傷亡加重。