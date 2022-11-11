蔡英文與澤倫斯基、小布希視訊同台　總統府：分享民主最前線經驗

▲美國前總統小布希、蔡英文及烏克蘭總統澤倫斯基將視訊同台。（組圖／達志影像、ETtoday、路透）



記者陳家祥／台北報導

針對美國「布希總統中心」（George W. Bush Presidential Center）宣布，總統蔡英文將於台灣時間11月16日晚間視訊參與「為自由奮戰」會議一事，總統府發言人張惇涵11日證實此事，蔡總統感謝主辦單位邀請，讓她獲邀以視訊方式發表演講。出席與會者還有美國前總統小布希、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

位於德州達拉斯的「小布希總統中心」（George W. Bush Presidential Center）在推文宣布，小布希、蔡總統及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日將視訊同台，出席「為自由奮戰」會議。此次會議是由「布希研究所」（George W. Bush Institute）、自由之家（Freedom House），及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）共同舉辦。

張惇涵表示，這也再次印證，位處民主自由最前線的台灣，深受國際社會高度關注與支持。尤其，在疫後國際政經局勢劇烈變遷中，民主台灣是強化全球民主韌性，強化國際民主供應鏈中，不可或缺的關鍵夥伴。

張惇涵表示，誠如蔡總統多次強調的，捍衛國家主權、守護國家安全、確保世世代代民主自由的生活方式，是台灣人民的共識，也是她身為總統的使命與責任。蔡總統也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前線的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。