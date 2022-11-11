　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

魔獸抵台登微博熱搜！陸網狂問「為何不來CBA」　2大主因曝光

▲NBA球星「魔獸」霍華德抵台，受到大批球迷歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲NBA球星「魔獸」霍華德抵台，受到大批球迷歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)抵台的新聞，在大陸亦掀起高關注度，登上了微博熱搜，有網友表示可惜，「為什麼不來CBA呢」，也有民眾調侃道，「我已經期待霍華德：我跟你說嚯我隊友很機車欸」。

「霍華德抵達中國台灣」的話題登上微博熱搜榜單，閱讀數達6794.9萬。體育博主「微觀籃球」PO出相關新聞與畫面，吸引上萬人按讚，評論區按讚數最高的內容是「原諒我，我看成霍建華了，我就在想霍建華不就是台灣人麼」。

另外，有不少球迷表示驚訝，「曾經的巨星，竟然去台灣聯賽打球」、「真心的想不到呀」、「話說中國台灣聯賽是個什麼水平啊？」、「淪落至此，不如退役」、「啥時候打比賽？」。也有人調侃道，「火花到處播種」。

▲▼ 魔獸微博 。（圖／翻攝自微博）

▲霍華德的微博 。（圖／翻攝自微博）

霍華德在微博亦開設了帳號，用戶名為「DwightHoward」，擁有159.3萬粉絲，不過最後一則貼文是去年12月8日的生日動態，看來已經很少在經營。

據悉，CBA多隊10月下旬就得知「魔獸」有意轉戰亞洲，上海與廣東兩隊還曾與他接洽。大陸媒體人「所羅門的臣僕」披露，霍華德的經紀人曾向CBA球隊提出報價，要求稅後150萬美元的年薪，「這個數目對當前CBA大多數俱樂部而言，確實不低，好多CBA俱樂部兩名外援工資加在一起也不到稅後150萬美元。」

陸媒《體育大生意》分析，CBA錯過霍華德有兩個主要原因，第一是賽會制，上海的外援畢斯利(Michael Beasley)前不久就因為無法適應枯燥的比賽生活，打了4場後決定離隊。還有另一個重要原因，CBA目前無法「線下觀賽」，影響力不如之前，球迷沒有機會到場看霍華德打球。

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
蘇貞昌震怒！　立院嗆藍委：你媽媽質詢都沒像你這樣
1根菸燒掉39億！家樂福物流廠大火　23歲男認錯下場曝
快訊／為梨泰院案負責？龍山警署「高層警官」陳屍住處
王家梁「一周五次」勇猛開機！　大婚許維恩洞房嗨喊：又來
快訊／魔獸練完出來了！　飛吻燦笑：要變更棒必須比太陽早起
妹子訂外送「發票中9700」　點開信箱哭慘！網驚：現在才知
正妹劈腿遭報復！　蒙眼性侵強拍裸照
雙11網購注意！　「2超夯商品」加收43%稅金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童「飆卡丁車」衝入車陣！淡定「緊貼大卡車」嚇壞老司機

27歲前記者斥資8.6億入主上市公司　父母曾捲入跨境財務造假案

中芯估Q4營收下滑　產業調整至少到明年上半「沒看到復甦跡象」

魔獸抵台登微博熱搜！陸網狂問「為何不來CBA」　2大主因曝光

珠海航展參展殲-20全換裝「中國心」　解放軍飛行員：航電版本也升級

陸大學驚見學生「集體滿地爬」！竟是最新舒壓法　還有操場溜紙狗

新娘婚禮主持魂上身！　「拜別父母」一拿到麥克風霸氣Hold全場

陸「時隔半年」新增病例再破萬　習近平強調：堅定貫徹動態清零

上海地鐵冒大量火花、濃煙！還傳出巨大爆炸聲

科技公司破產賣樓　25歲「抖音第一網紅」砸4.6億買下

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

男童「飆卡丁車」衝入車陣！淡定「緊貼大卡車」嚇壞老司機

27歲前記者斥資8.6億入主上市公司　父母曾捲入跨境財務造假案

中芯估Q4營收下滑　產業調整至少到明年上半「沒看到復甦跡象」

魔獸抵台登微博熱搜！陸網狂問「為何不來CBA」　2大主因曝光

珠海航展參展殲-20全換裝「中國心」　解放軍飛行員：航電版本也升級

陸大學驚見學生「集體滿地爬」！竟是最新舒壓法　還有操場溜紙狗

新娘婚禮主持魂上身！　「拜別父母」一拿到麥克風霸氣Hold全場

陸「時隔半年」新增病例再破萬　習近平強調：堅定貫徹動態清零

上海地鐵冒大量火花、濃煙！還傳出巨大爆炸聲

科技公司破產賣樓　25歲「抖音第一網紅」砸4.6億買下

空腹等開刀8天！77歲老婦骨折「醫院沒人理」　病房活活餓死

泰男師賣「制服色情片」一年海撈百萬　女學生見偷拍畫面崩潰報警

獨／里長兒無照開大貨車闖禍　她挨撞破頭濺血控：找議長關說

安雅泰勒喬伊白到發光！　大膽藍皮革裝、蕾絲禮服化身洋娃娃

下周國內油價預估出爐　汽柴油零售價均有望調降

雙冠王安佑鎮暴力不符精神　韓職投手最高榮譽頒給金廣鉉

男童「飆卡丁車」衝入車陣！淡定「緊貼大卡車」嚇壞老司機

就為「兩字」槓起來！　蘇貞昌問候藍委：你媽媽質詢都沒像這樣

LIVE／免費快篩擴大發放　指揮中心最新說明

馬力波守軍遭俄判死！幸運逃生2月竟「重返烏克蘭」：戰爭需被揭露

大陸熱門新聞

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

外送員日跑94單！5年後超勵志

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

年夜飯失蹤！她被宣告死亡又復活

兄弟分家　竟拿鋸子硬切成兩半

上海地鐵冒大量火花、濃煙！傳巨大爆炸聲

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

魔獸抵台登微博熱搜！陸網狂問「為何不來CBA」

女子半夜哀號　鄰居衝下樓傻眼了

新娘婚禮主持魂上身！ 「拜別父母」一拿到麥克風霸氣Hold全場

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

唐伯虎寫1上聯！200年才有人對出

封到瘋？陸高校流行「集體滿地爬」

陸「時隔半年」新增病例再破萬

更多熱門

相關新聞

魔獸回不了湖人與AD有關？

魔獸回不了湖人與AD有關？

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)上季第3度披上紫金戰袍，他近日透露原本還想繼續替湖人效力，但因年齡而受阻。還有傳聞指出，他無法留隊與他上季和洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)發生衝突有關，但「魔獸」澄清那件事被誇大了，也讓外界對他產生誤解。

魔獸無時差　一早直奔雲豹團練

魔獸無時差　一早直奔雲豹團練

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

魔獸抵台首日早餐吃「一盤水果」

魔獸抵台首日早餐吃「一盤水果」

關鍵字：

魔獸霍華德CBA

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

外送員日跑94單！5年後超勵志

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

更多

最夯影音

更多
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！
愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面