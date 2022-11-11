魔獸抵台登微博熱搜！陸網狂問「為何不來CBA」　2大主因曝光

▲NBA球星「魔獸」霍華德抵台，受到大批球迷歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

前NBA超級球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)抵台的新聞，在大陸亦掀起高關注度，登上了微博熱搜，有網友表示可惜，「為什麼不來CBA呢」，也有民眾調侃道，「我已經期待霍華德：我跟你說嚯我隊友很機車欸」。

「霍華德抵達中國台灣」的話題登上微博熱搜榜單，閱讀數達6794.9萬。體育博主「微觀籃球」PO出相關新聞與畫面，吸引上萬人按讚，評論區按讚數最高的內容是「原諒我，我看成霍建華了，我就在想霍建華不就是台灣人麼」。

另外，有不少球迷表示驚訝，「曾經的巨星，竟然去台灣聯賽打球」、「真心的想不到呀」、「話說中國台灣聯賽是個什麼水平啊？」、「淪落至此，不如退役」、「啥時候打比賽？」。也有人調侃道，「火花到處播種」。

▲霍華德的微博 。（圖／翻攝自微博）

霍華德在微博亦開設了帳號，用戶名為「DwightHoward」，擁有159.3萬粉絲，不過最後一則貼文是去年12月8日的生日動態，看來已經很少在經營。

據悉，CBA多隊10月下旬就得知「魔獸」有意轉戰亞洲，上海與廣東兩隊還曾與他接洽。大陸媒體人「所羅門的臣僕」披露，霍華德的經紀人曾向CBA球隊提出報價，要求稅後150萬美元的年薪，「這個數目對當前CBA大多數俱樂部而言，確實不低，好多CBA俱樂部兩名外援工資加在一起也不到稅後150萬美元。」

陸媒《體育大生意》分析，CBA錯過霍華德有兩個主要原因，第一是賽會制，上海的外援畢斯利(Michael Beasley)前不久就因為無法適應枯燥的比賽生活，打了4場後決定離隊。還有另一個重要原因，CBA目前無法「線下觀賽」，影響力不如之前，球迷沒有機會到場看霍華德打球。