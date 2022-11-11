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無良公關LINE對話後續曝光！　在群組「求救、串供」

▲徐巧芯曝光新對話內容，約47分17秒起。（圖／翻攝YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

臉書粉專「無良公關公司」9日晚間貼出一份文件，指藍營找人跟拍陳時中，隨即被台北市議員徐巧芯報警處理，一票親綠粉專也因此被告。無良公關在LINE群組的對話曝光，讓資深媒體人黃揚明直言根本「串供現場」。

雖然陳時中競辦稱沒有人跟無良公關討論過此事，但徐巧芯立刻PO出無良公關在LINE群組的對話，內容中無良公關提到阿中競辦要求他關粉專，隨即又將該則對話收回，徐巧芯認為，陳時中應立刻對「無良公關」提告，否則就是某種程度的心虛。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲無良公關在LINE群組討拍。（圖／翻攝自YouTube）

《盧秀芳辣晚報》昨（10日）晚直播時又公開該LINE群組的後續對話，無良公關說，「我已經有跟競辦取得連繫」、「抱歉讓大家關心了」，其他人則回應，「有需要律師費嗎」、「900芯很難纏」、「需要律師費可以集資」等。

資深媒體人黃揚明認為，群組中的對話根本是「串供現場」，而徐巧芯是聰明的壞，在陳時中競辦說沒有和無良公關聯繫後，再PO出證據打臉，接著就是該群組在求救的內容。

▼徐巧芯分批曝光對話，並稱她也會對說她自導自演的人提告。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 1110 徐巧芯TVBS前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

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