爸媽堅持辦「千人奢華喜宴」　害女公務員婚後與夫兼職外送還債

▲女子順從爸媽意見辦了千人婚宴，卻因此揹上鉅額貸款而必須打工還債。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

結婚不只是兩個人的事，但也不能全是父母說了算。馬來西亞一名女公務員因聽從爸媽要求辦了「千人婚禮」，導致她與擔任書記的丈夫下班後還要打工兼職，才付得出婚宴的貸款，只有工作與還債的生活，也讓她大嘆婚後過得很不開心。

據馬來西亞《中國報》報導，該名女子在個人推特淚訴「父母害我們下班後還要打工還債」，表示夫妻倆原本只計畫做百人婚宴，自己父母卻強迫她們「宴請1000名親友」，避免有人沒被邀請而不高興，她們迫於無奈只好順從爸媽，以職業為書記的丈夫名義向私人借貸申請4萬令吉（約新台幣27萬）貸款。

女子表示，父母對千人婚禮的結果很開心，親友也稱讚婚宴相當有排場，「但我們很痛苦，這半年來我哭多過於笑」。透露夫妻倆為了還債，下班後必須兼職做網拍或外送員，白天為工作煩惱，晚上為銷量和跑單憂愁，丈夫也因此從開朗的人，變成憂鬱、回家倒頭就睡的苦命老公，後悔答應岳父母貸款辦奢華婚禮。

文章曝光後，網友們一面倒批評女方父母自私，只顧面子不考慮孩子；也有過來人建議其他網友，一定要掌握自己婚禮的主導權，才不會被爸媽牽著鼻子走，不過也有網友認為，「如果父母付全額就另當別論」。

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