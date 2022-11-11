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人喵共享又能互不干擾！兼具美感機能的貓咪寵物宅空間改造術

文／時尚家居

將親愛的喵小孩視如家人，新居改造當然要把貓兒的吃喝玩樂與健康需求通通納入，針對現在越來越多的寵物家庭，一間兼具美感機能的質感貓咪寵物宅，人寵互不干擾且能共享同樂是改造重點，能將飼養操作融入裝潢細節，更看出規劃團隊的專業豐富經驗。

寵物宅規劃經驗豐富的團隊

貓兒習性既溫柔又高冷，開心起來上竄下跳，淡定起來就想找個角落窩著，加上貓砂與飼養用品也需要收納儲放，因此將新居規劃交付給豐富經驗的裝潢團隊十分重要，設計方須具備全屋格局、系統收納、家具家飾選搭的全方位整合能力，清楚各式建材耐磨抗污與安全無毒的特性並加以選搭；重視機能還能賦予居宅精緻有型的美感視覺，「人寵共享空間卻互不干擾」概念，就非常貼合飼養喵孩的屋主需求。

（圖／三商美福提供）

完美整合格局與期待風格

在考慮貓咪空間需求之前，將屋主希冀的風格與格局優先定調，例如：只有二人二貓的家庭因為原屋擁有大片採光優勢，故顛覆傳統居家格局思維，將主臥與客廳整合拼猶如頂級飯店般的開放空間，整體佐搭純白與木感交織的清新設計，貓兒們也具備足夠自由無拘的遊玩空間。若坪數有限，建議可將系統收納、客餐廳整合，並巧妙活用牆面統整擺放需求，以簡約打底混搭大地中性色調，創造出和諧又帶有層次的調和感，順勢將空間感更放大。

（圖／三商美福提供）

安全無毒又耐磨的優質建材

從地板、櫃體面板到層架板材，是貓兒們接觸最長時間之處，在建材選擇上以「安全無毒」與「耐磨抗刮」為主，通過歐盟認證、定期自主送檢SGS進行商品驗證的低甲醛環保建材最安心；地板可選擇超耐磨地板、SPC石塑地板，都具備抗污、耐摩擦、等特性，而且無論何種選材都具有擬真度極高的木紋效果，自然的紋理與木色，鋪陳出滿室的溫潤與舒心。

（圖／三商美福提供）

跳台層板與貓道巧妙融入室內

為貓兒打造可以跳躍、隱蔽、穿梭的室內遊樂裝置是貓咪寵物宅重點。開放式的格局，可以將跳台與層板橫貫天頂，並完美融為天花板造型；亦可延著窗邊設立櫃體、臥榻與高腳桌平台，並可採高低錯落置放，既有視覺裝飾性也能擴充為喵孩跳玩區。小坪數居家則善用客廳最大面留白沙發牆，規劃出天頂的「貓道」與各式尺寸跳台，精心設計的不同造型層架，結合木感格柵通道，打造出可愛又有設計感的美型牆面創意。

（圖／三商美福提供）

系統收納結合貓砂放置處

貓砂放置處通常建議放置在通風、貓咪熟悉的固定角落。若要節省空間擴大機能，可巧妙結合日常系統收納櫃，如將上下櫃整合通用也是不錯方式，並貼心把門片四角特意修圓，保持貓咪使用安全。並保留通風透氣處同時能充當開門把手，平常關上門，完美與系統餐邊櫃結合。

（圖／三商美福提供）

無所不在的寵喵細節

除了貓砂放置與跳台玩樂巧思，專業的規劃團隊累積多年規劃寵物宅經驗，清楚各式裝修細節，例如以塑鋁百葉窗取代一般窗簾布，做到防塵蟎、方便維護與耐磨持久性，同步免去拉繩垂墜保障貓咪安全；將全室門把換成暗門把，也是為了避免貓兒們自行開門外出，更增設訂做直立落地跳台，化解立柱銳角感……總總細節的講究，不僅讓貓兒自由開心，也療癒了居住者的身心，讓人貓共享空間又能互不干擾，成為理想中的寵貓美宅。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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