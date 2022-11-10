太漂亮就想摸！高雄襲胸狼3天偷襲5落單正妹　法官直送看守所

▲「襲胸惡狼」出沒在獅湖國小附近街道，專門鎖定落單正妹下手偷摸。（圖／翻攝自Google街景）

記者賴文萱／高雄報導

高雄覆鼎金區域出現襲胸狼！一名42歲的無業湯姓男子深夜徘徊在獅湖國小附近遊蕩，只要見到落單正妹就下手襲胸，3天就偷襲5名女子。警方拘捕湯男後，依性騷擾防治法訊後向法院聲押，高雄地院今召開羈押庭，認為湯男有反覆實施之虞，聲押獲准。

這名湯男在10月1日凌晨出沒在獅湖國小周邊徘徊，見到一名落單正妹後，竟騎腳踏車朝著女子胸部偷襲，得逞後隨後逃離。10月24日，湯男深夜又出沒在同個地方附近，再度鎖定1名正妹下手，得逞後3分鐘，又發現另名正妹獨自行走，再度伸出狼爪偷摸後離去。

▲警方獲報後受理性騷擾案，經5名被害人指認及調閱監視器後，鎖定嫌疑人湯男。（圖／達志示意圖）

本月5日，湯男同樣出沒在國小校園附近，再度對2名正妹襲胸，連續的犯行也讓附近民眾人心惶惶。警方獲報後受理性騷擾案，經5名被害人（10/1 1名、10/24 2名、11/5 2名）指認及調閱監視器後，鎖定嫌疑人湯男，但他拒絕到案。

警方在8日下午3點47分，報請高雄地檢署檢察官開立拘票，將湯嫌拘捕到案，湯嫌坦承對被害人的犯行，辯稱看到漂亮的就想摸下去，控制不住右手，警方訊後依性騷擾防治法移請偵辦。

檢方複訊後，認為湯男恐有反覆實施犯罪疑慮，惡行重大，依性騷擾防治法訊後向法院聲押。高雄地院今召開羈押庭，裁定羈押獲准。