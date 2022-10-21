各審級檢察官齊聚高雄高分檢　舉辦澎湖區域聯合查賄會議

▲一、一、二、三審檢察官共聚高雄高分檢署研擬區域查賄策略 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

因澎湖地區人口結構與臺灣不同，選舉的特殊型態為「決戰在臺灣」，10月20日高雄高分署費檢察長玲玲邀集高雄、橋頭、屏東及澎湖地檢署專責辦理澎湖區反賄、查賄之(主任)檢察官，至高雄高分檢署會議室舉辦「區域聯合查察賄選專案會議」。最高檢察署檢察總長邢泰釗呼籲旅居臺灣的澎湖鄉親，切勿以身試法，一、二、三檢察官聯手齊心查賄，只要有人賄選，我們有決心將其繩之以法。

這項專案會議，參與單位除高雄高分檢外，另有高雄地檢署、橋頭地檢署、屏東地檢署及澎湖地檢署，會中針對澎湖地區之選舉特殊性、旅外同鄉會等團體影響力、查察策略規劃、反賄之措施、查察目標等，提出專題報告。

而高雄、橋頭、屏東主任檢察官均表示將陸續安排對轄區內澎湖同鄉會、團體舉辦反賄選宣導。澎湖地檢署主任檢察官蘇恒毅將於10月22日親赴高雄地區，與高雄地檢署配合澎湖旅臺同鄉會之聚會，共同辦理反賄選活動，進行反賄選宣導。

邢檢察總長會中肯定橋頭地檢署積極辦理111年地方公職人員選舉查察工作，近期偵辦多起賄選案件，並查獲現金賄選具體案件，頗具成效，對於端正社會風氣與選風極具正面意義。

邢泰釗檢察總長致詞時表示，全力支持區域聯合查賄計畫，並指示反賄選宣導的內容，要感動人心，才能使民眾願意提供有效情資；查察賄選時，檢察長及主任檢察官要站在第一線帶領檢察官辦案，查賄步驟、程序均要明確，檢察官、警、調才能有所依循。在經驗交流時，提出各聯合查察地檢署情資需縱、橫聯繫等查賄經驗；從同鄉會、航空公司艙單及不同派系人員、陣營著手反賄選宣導等查賄經驗，與會者均表示全力支持。

會中，邢檢察總長除嘉勉橋頭地檢同仁辛勞，並補助橋頭地檢署新臺幣20萬元之選舉查察業務費，以支援、推展後續查賄相關業務。