北市激戰！他估藍綠輸贏7萬票內　黃珊珊要靠「這族群」突圍

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者杜冠霖／台北報導

前親民黨文宣部副主任吳崑玉10日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於台北市長選情，他分析，藍營天花板目前大概55萬，綠營地板約48萬，國民黨候選人蔣萬安一路採取龜息大法，想等著贏；民進黨陳時中則支持度兩極化，中間選票有限；無黨籍候選人黃珊珊則是要賭年輕人會出來投票，以對抗藍綠基本盤歸隊。

針對台北市長選情，吳崑玉分析，今年台北市長選舉又冷又詭異，過去總票數約140萬票，藍營天花板大概60萬，但隨著人口老化，目前大概約有55萬，綠營地板約48萬，今年如果加一點則是50萬。

吳崑玉指出，按照比例，民調1%就是1.4萬，剩下的30幾萬票中，就大約是20%幾，所以黃珊珊想在最後突圍，就要賭年輕人會出來投票，而地方選舉常常有發洩的情況，例如2014選戰，年輕人佔比就有7%，所以最後還很難講。

對於蔣萬安宣布請辭立委，吳崑玉認為，選前請辭都是先算好的，國民黨應該是評估勝率很高才這樣做，並想透過此方式催票，不然應該要早點辭，而有些人不辭，就是因為對選情沒把握，很怕辭職後兩頭落空，蔣萬安就是賭自己會當選，想做漂亮操作，並凝聚組織盤。

吳崑玉說，陳時中目前問題是只有基本盤，且中間選票在剛開始競選時就不多，且喜歡跟討厭陳時中的群體量都很大，就像前高雄市長韓國瑜一樣支持度很兩極化，所以能爭取到的中間選民有限，「愛有排他性、恨有連結性。」