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選戰倒數！FB驚現選舉賭盤「下注站」　高雄警逮1女查出境外IP

▲▼選戰倒數！FB驚現選舉賭盤「下注站」，高雄警逮1女查出境外IP。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲FB驚現選舉賭盤「下注站」，高雄警逮1女查出境外IP。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一選舉倒數16天，各縣市選情進入白熱化階段，但近來FB社群網站竟出現選舉賭盤「下注站」，公開分享各縣市候選人民調及賠率，引發警方關注。移民署桃園市專勤隊與高雄警方共組專案小組偵辦，經調閱及分析相關後資料，發現其中一組收款帳號為高雄一名63歲莊女所有，日前將她逮捕移送偵辦，並將持續追查其他共犯。

移民署桃園市專勤隊執行網路情蒐時，發現臉書社團內有身分不明使用者，以公開方式刊登「全台灣各縣市首長滿意度…每天分享各縣市的賠率」內容的文章，研判有經營地下選舉賭盤情形，後續與高雄湖內分局共組專案小組偵辦。

▲▼選戰倒數！FB驚現選舉賭盤「下注站」，高雄警逮1女查出境外IP。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲該粉絲專頁以公開方式，刊登「全台灣各縣市首長滿意度…每天分享各縣市的賠率」內容的文章。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，專案小組日前發現，有人在FB假借分享台灣各縣市民調及賭盤的名義，吸引賭客前往簽賭下注，並留有LINE來吸引賭客，但IP位址均在境外。

在接獲相關情資後，警方10/24申請搜索票，前往湖內區建國街某民宅內搜索，查獲負責人63歲莊女及賭客一名，現場查扣物證，包含平板、手機、提款卡、存摺等等。

▲▼選戰倒數！FB驚現選舉賭盤「下注站」，高雄警逮1女查出境外IP。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方發現其中一組收款帳號為高雄一名63歲莊女所有，日前將她逮捕移送偵辦，並將持續追查其他共犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼選戰倒數！FB驚現選舉賭盤「下注站」，高雄警逮1女查出境外IP。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方將莊女逮捕到案後，先依選罷法第104條及刑法第268條移送橋頭地檢署偵辦，並將持續追查其他共犯。初步了解，現場查獲到賭客1萬元的匯入金流，至於詳細狀況還在清查帳戶匯入人員及金額。

湖內分局表示，選舉將屆，選舉賭盤將會妨害選舉公正性，也戕害民主制度，將持續加強查緝各類賄選及選舉賭博案件，提醒民眾千萬不可以身試法。若民眾有相關情資也可提出檢舉，警方會落實保密並確保檢舉人人身安全，全民共同努力端正選風。

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